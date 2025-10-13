T-Mobile rozdaje smartfony. Wystarczy celna odpowiedź na pytanie

Przyszła pora na kolejną atrakcję, jaką przygotowaliśmy z okazji 2. urodzin Magenta Moments! Urodziny to zawsze dobra okazja, by powspominać wspólne chwile spędzone z solenizantem i podarować mu urodzinowy prezent – zachęca T-Mobile.

Aby wziąć udział w zabawie, należy odblokować ofertę w aplikacji „Mój T-Mobile” w zakładce Moments, następnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Jakie wspomnienie związane z Magenta Moments wywołało u Ciebie uśmiech i dlaczego?

Odpowiedź musi zawierać maksymalnie 400 znaków ze spacjami. Na koniec wystarczy zaakceptować regulamin i wysłać zgłoszenie. Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 2 listopada 2025 roku.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające aktywny numer w T-Mobile oraz korzystające z programu Magenta Moments. Organizator zastrzega prawo do oceny zgłoszeń według kryteriów takich jak stylistyka, poprawność gramatyczna, związek z programem i kreatywność. Spośród nadesłanych odpowiedzi komisja konkursowa wyłoni 20 laureatów, którzy otrzymają nagrody o wartości 969 zł – smartfony T Phone 3 5G z akcesoriami.

Wszystkie niespodzianki przygotowane w ramach drugich urodzin Magenta Moments znajdują się w specjalnie przygotowanym Urodzinowym Kalendarzu, w aplikacji „Mój T-Mobile” w zakładce „Moments”.