Numer 112 znów zawiódł. Rząd ustala przyczyny zdarzenia
Rano doszło do kolejnej w ostatnich miesiącach awarii numeru alarmowego 112, problemy sprawiał także 999. Choć udało się już naprawić usterkę, przyczyna pozostaje nieznana.
Dziś w godzinach porannych doszło do poważnej awarii numerów alarmowych 112 i 999. Przez pewien czas niemożliwe było wykonanie połączenia na numery ratunkowe w czterech województwach (dolnośląskim, małopolskim, świętokrzyskim i opolskim), problem dotyczył przede wszystkim użytkowników wybranych sieci komórkowych.
Początkowo zalecano korzystanie z numeru 999, ale również tutaj odnotowano nieprawidłowości. Ograniczona była przez pewien czas możliwość wezwania pomocy, co mogło wzbudzić niepokój u poszkodowanych w wypadkach czy innych zdarzeniach. MSWiA nie podaje jednak skali problemu i nie wiadomo, jaka jest liczba osób, które się nie dodzwoniły.
Po godzinie 10 rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że awaria miała miejsce w godzinach 8:00–9:30 i została usunięta, a przyczyny incydentu są wciąż ustalane. Podejrzewaną przyczyną awarii jest usterka teleinformatyczna, pojawiły się też doniesienia o awarii u jednego z operatorów.
To kolejna awaria systemu alarmowego w Polsce w ostatnich miesiącach – pod koniec sierpnia doszło do przerwy w funkcjonowaniu Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na skutek problemów technicznych z serwerem baz danych, jednak jak zaznaczono, nie był to atak hakerski.
112 to jednolity numer alarmowy obowiązujący w całej Unii Europejskiej, obsługiwany przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego. Działa również w językach obcych, co zapewnia wsparcie dla cudzoziemców na terenie Polski. Opcjonalnie można też dzwonić na numery 999, 997 i 986, jednak i one przekierowują do tego samego centrum alarmowego.