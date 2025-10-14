Wiadomości

Numer 112 znów zawiódł. Rząd ustala przyczyny zdarzenia

Rano doszło do kolejnej w ostatnich miesiącach awarii numeru alarmowego 112, problemy sprawiał także 999. Choć udało się już naprawić usterkę, przyczyna pozostaje nieznana. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:51
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Numer 112 znów zawiódł. Rząd ustala przyczyny zdarzenia

Dziś w godzinach porannych doszło do poważnej awarii numerów alarmowych 112 i 999. Przez pewien czas niemożliwe było wykonanie połączenia na numery ratunkowe w czterech województwach (dolnośląskim, małopolskim, świętokrzyskim i opolskim), problem dotyczył przede wszystkim użytkowników wybranych sieci komórkowych.​

Dalsza część tekstu pod wideo

Początkowo zalecano korzystanie z numeru 999, ale również tutaj odnotowano nieprawidłowości. Ograniczona była przez pewien czas możliwość wezwania pomocy, co mogło wzbudzić niepokój u poszkodowanych w wypadkach czy innych zdarzeniach. MSWiA nie podaje jednak skali problemu i nie wiadomo, jaka jest liczba osób, które się nie dodzwoniły.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui TECH-PROTECT Wallet do Motorola Edge 50 Neo Czarny
Etui TECH-PROTECT Wallet do Motorola Edge 50 Neo Czarny
0 zł
46.75 zł - najniższa cena
Kup teraz 46.75 zł
Powerbank BASEUS CGNL070001 Super Energy PRO Car 16000 mAh 65W Czarny
Powerbank BASEUS CGNL070001 Super Energy PRO Car 16000 mAh 65W Czarny
-50 zł
419 zł - najniższa cena
Kup teraz 369 zł
Telefon MAXCOM MM135L Light Czarno-niebieski
Telefon MAXCOM MM135L Light Czarno-niebieski
0 zł
59.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.9 zł
Advertisement

Po godzinie 10 rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że awaria miała miejsce w godzinach 8:00–9:30 i została usunięta, a przyczyny incydentu są wciąż ustalane. Podejrzewaną przyczyną awarii jest usterka teleinformatyczna, pojawiły się też doniesienia o awarii u jednego z operatorów.

To kolejna awaria systemu alarmowego w Polsce w ostatnich miesiącach – pod koniec sierpnia doszło do przerwy w funkcjonowaniu Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na skutek problemów technicznych z serwerem baz danych, jednak jak zaznaczono, nie był to atak hakerski.​

112 to jednolity numer alarmowy obowiązujący w całej Unii Europejskiej, obsługiwany przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego. Działa również w językach obcych, co zapewnia wsparcie dla cudzoziemców na terenie Polski.​ Opcjonalnie można też dzwonić na numery 999, 997 i 986, jednak i one przekierowują do tego samego centrum alarmowego.

Image
telepolis
112 numer 112 numer alarmowy awaria 112
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Rzeczpospolita, TVN, TVP