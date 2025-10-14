Numer 112 znów zawiódł. Rząd ustala przyczyny zdarzenia

Dziś w godzinach porannych doszło do poważnej awarii numerów alarmowych 112 i 999. Przez pewien czas niemożliwe było wykonanie połączenia na numery ratunkowe w czterech województwach (dolnośląskim, małopolskim, świętokrzyskim i opolskim), problem dotyczył przede wszystkim użytkowników wybranych sieci komórkowych.​

Dalsza część tekstu pod wideo

Początkowo zalecano korzystanie z numeru 999, ale również tutaj odnotowano nieprawidłowości. Ograniczona była przez pewien czas możliwość wezwania pomocy, co mogło wzbudzić niepokój u poszkodowanych w wypadkach czy innych zdarzeniach. MSWiA nie podaje jednak skali problemu i nie wiadomo, jaka jest liczba osób, które się nie dodzwoniły.

Po godzinie 10 rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że awaria miała miejsce w godzinach 8:00–9:30 i została usunięta, a przyczyny incydentu są wciąż ustalane. Podejrzewaną przyczyną awarii jest usterka teleinformatyczna, pojawiły się też doniesienia o awarii u jednego z operatorów.

To kolejna awaria systemu alarmowego w Polsce w ostatnich miesiącach – pod koniec sierpnia doszło do przerwy w funkcjonowaniu Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na skutek problemów technicznych z serwerem baz danych, jednak jak zaznaczono, nie był to atak hakerski.​