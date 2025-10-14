Apple ma zainwestować w Polsce grube miliony. To będzie ekologiczna produkcja

A mianowicie czystą energię do ładowania naszych iPhone, iPadów i MacBooków. Wszystko to w ramach celu firmy, aby do 2030 roku być całkowicie neutralną klimatycznie. I to także pod względem ładowania urządzeń przez użytkowników.

Apple buduje elektrownie w Polsce

Chcemy, aby do 2030 roku nasi klienci mieli pewność, że całość energii potrzebnej do naładowania ich iPhone’a lub zasilenia Maca jest równoważona czystą energią.

Dlatego też Apple postanowiło wybudować w Europie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 650 MW, które mają pokryć zużycie energii przez urządzenia użytkowników. Co jednak bardziej istotne z naszego punktu widzenia, to instalacja fotowoltaiczna o mocy aż 40 MW ma zostać uruchomiona w Polsce i to jeszcze w tym roku. Ta powstała we współpracy z Ecoenergy w Resku.