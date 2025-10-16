Lajt mobile kończy 10 lat. Świętowanie zaczyna od promocji

"Najlepsza oferta 100GB!" - faktycznie jest tanio

W ramach nowej promocji lajt mobile oferuje użytkownikom 100 GB internetu, nielimitowane połączenia i wiadomości SMS/MMS i zasięg 5G oraz obsługę VoLTE i WiFi Calling w cenie zaledwie 29 zł miesięcznie.

Nie jest to przy tym oferta na kartę, tylko abonament, ale z umową na czas niekreślony, więc bez długich zobowiązań.

Jakie kruczki ma oferta? Ona jest "dla patriotów"

Podane ceny uwzględniają rabat 5 zł za zgodę na e-fakturę, 5 zł za zgodę marketingową oraz najciekawszą pozycję - rabat 20 zł z tytułu Bonusu Krajowego. W skrócie, jak nie wyjeżdżasz poza Polskę abonament wynosi 29 zł, a jak choć na chwilę złapie Cię roaming, na fakturze pojawi się 49 zł.

W ramach tych dodatkowych 20 zł użytkownik otrzymuje 50 minut na połączenia, zamienne na SMS-y, do wykorzystania w roamingu UE. Jednocześnie przyznawany jest pakiet 8,64 GB transmisji danych. Reasumując, to trochę taka oferta dla osób trzymających się kraju, choć te 20 zł raz na jakiś czas nikogo nie zabiją.

Zgody (na e-fakturę i marketing) możesz odznaczyć po wybraniu oferty w formularzu zamówienia, co będzie skutkowało zwiększeniem opłaty abonamentowej (5 zł za każdą zgodę).

Jest też wariant ekonomiczny

Za 10 zł miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące i później 20 zł miesięcznie można wybrać też tańszy abonament z 10 GB transferu miesięcznie (5,96 GB w roamingu UE), również z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami.