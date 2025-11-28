Canal+ z 46 mln zł kary za cuda na kiju. UOKiK wygrał

Dzień dobry, tutaj konsultant Canal+, ja z prezentem (hehe)

Sąd UOKiK potwierdził, że doradcy Call Center Canal+ posługiwali się tzw. skryptami sprzedażowymi, które miały na celu zakamuflowanie rzeczywistego celu rozmowy. Pracownicy firmy mówili, że dzwonią w sprawie bezpłatnego prezentu, podczas gdy faktycznie dążyli do podpisania równoległej umowy o świadczenie usług. To klasyczne wprowadzanie konsumenta w błąd, którego nie toleruje prawo konkurencji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ponadto konsultanci celowo zawyżali podawane ceny pakietów telewizyjnych, nawet o 50%, by uatrakcyjnić proponowaną ofertę promocyjną. Po upływie bezpłatnego kresu konsument nie miał już prawa do rozwiązania umowy i obarczany był kosztem obu zawartych umów.