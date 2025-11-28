Wiadomości

Canal+ z 46 mln zł kary za cuda na kiju. UOKiK wygrał

UOKiK odniósł zdecydowane zwycięstwo w sprawie przeciwko Canal+. Sąd, wydając orzeczenie, potwierdził decyzję o nałożeniu kary w wysokości ponad 46 milionów złotych na spółkę. Przyczyna? Konsultanci oszukiwali klientów.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 19:29
Dzień dobry, tutaj konsultant Canal+, ja z prezentem (hehe)

Sąd UOKiK potwierdził, że doradcy Call Center Canal+ posługiwali się tzw. skryptami sprzedażowymi, które miały na celu zakamuflowanie rzeczywistego celu rozmowy. Pracownicy firmy mówili, że dzwonią w sprawie bezpłatnego prezentu, podczas gdy faktycznie dążyli do podpisania równoległej umowy o świadczenie usług. To klasyczne wprowadzanie konsumenta w błąd, którego nie toleruje prawo konkurencji.

Ponadto konsultanci celowo zawyżali podawane ceny pakietów telewizyjnych, nawet o 50%, by uatrakcyjnić proponowaną ofertę promocyjną. Po upływie bezpłatnego kresu konsument nie miał już prawa do rozwiązania umowy i obarczany był kosztem obu zawartych umów.

Zdaniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Canal+ tym samym celowo ukrywał realny cel rozmów i realne koszty i podtrzymał tym sposobem decyzję prezesa UOKiK-u. Wszystkie najważniejsze elementy wpływające na decyzję zakupową powinny być tymczasem jawne i przedstawione w uczciwy sposób.

telepolis
Zródła zdjęć: AS photo family / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PAP, Gazeta Prawna