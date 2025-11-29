Wizz Air z pilnym komunikatem. Chodzi o sobotnie loty

Firma Wizz Air poinformowała, że aż 6,5 tys. samolotów Airbus A320 wymaga pilnej aktualizacji oprogramowania. Dotyczy to również floty należącej do węgierskiego przewoźnika.

Komunikat Wizz Air

Aktualizacja była konieczna w związku z niedawnym incydentem, w którym promieniowanie słoneczne zakłóciło kluczowe dane dla układu sterowania lotem. Chodzi konkretnie o lot z 30 października linii JetBlue z z Cancun w Meksyku do Newark w USA. W związku z problemami samolot zaczął nagle tracić wysokość i konieczne było awaryjne lądowanie w Tampie na Florydzie.

W związku z konieczną aktualizacją Wizz Air początkowo informował, że mogą wystąpić utrudnienia w niektórych lotach. Samoloty musiały być tymczasowo uziemione do czasu zaktualizowania oprogramowania.

Teraz linie lotnicze ogłosiły, że cały proces przebiegł pomyślnie. Wszystkie maszyny, które tego wymagały, mają już nowe oprogramowanie, które powinno rozwiązać problem.