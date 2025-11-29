Wiadomości

Wizz Air z pilnym komunikatem. Chodzi o sobotnie loty

Wizz Air, jedna z największych, tanich linii lotniczych w Europie, wydała pilny komunikat w sprawie sobotnich lotów (29 listopada).

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:54
Wizz Air z pilnym komunikatem. Chodzi o sobotnie loty

Firma Wizz Air poinformowała, że aż 6,5 tys. samolotów Airbus A320 wymaga pilnej aktualizacji oprogramowania. Dotyczy to również floty należącej do węgierskiego przewoźnika.

Komunikat Wizz Air

Aktualizacja była konieczna w związku z niedawnym incydentem, w którym promieniowanie słoneczne zakłóciło kluczowe dane dla układu sterowania lotem. Chodzi konkretnie o lot z 30 października linii JetBlue z z Cancun w Meksyku do Newark w USA. W związku z problemami samolot zaczął nagle tracić wysokość i konieczne było awaryjne lądowanie w Tampie na Florydzie.

W związku z konieczną aktualizacją Wizz Air początkowo informował, że mogą wystąpić utrudnienia w niektórych lotach. Samoloty musiały być tymczasowo uziemione do czasu zaktualizowania oprogramowania.

Teraz linie lotnicze ogłosiły, że cały proces przebiegł pomyślnie. Wszystkie maszyny, które tego wymagały, mają już nowe oprogramowanie, które powinno rozwiązać problem.

W związku z tym zaplanowane na sobotę 29 listopada loty mają odbywać się już bez zakłóceń. Wszystkie powinny funkcjonować zgodnie z rozkładem. To dobra wiadomość dla pasażerów.

telepolis
wizz air airbus wizzair Airbus A320 Airbus A320 aktualizacja oprogramowani Airbus A320 problem
Zródła zdjęć: Miglena Pencheva / Shutterstock.com
Źródła tekstu: RMF24