Orange daje za darmo. Zaoszczędzisz aż 665 zł

Orange ruszył z promocjami na Black Friday, czy szerzej – na Black Weeks – już tydzień temu, ale nie oznacza to końca dobrych okazji. Operator ogłosił kolejną odsłonę akcji.

Pierwsza okazja skierowana jest do tych klientów Orange (także przyszłych), którzy w najbliższych dniach zamówią online abonament komórkowy. Dzięki temu zyskają ponad pół roku bez opłat. W drugiej okazji, jeżeli wybiorą światłowód, otrzymają gratis filmową rozrywkę na zimowe wieczory.

W przypadku oferty mobilnej liczba darmowych miesięcy uzależniona jest od wybranej opcji abonamentowej – najwięcej można zyskać przy Planie L, bo aż 7 miesięcy za 0 zł. Standardowo opłata w tym planie wynosi 95 zł miesięcznie (z uwzględnieniem rabatów), można więc zaoszczędzić aż 665 zł.

Promocja już wystartowała i potrwa do 2 grudnia 2025 r., więc nie ma zbyt wiele czasu na zastanawianie się. Oferta dotyczy umów na 24 miesiące i zakupów zdalnych.

Orange przypomina też, że jeżeli ktoś ma już abonament w Planie M lub L i potrzebuje kolejnych numerów dla bliskich, wciąż może skorzystać z akcji Rodzinne Numery, gdzie w ramach świątecznych okazji za kolejne abonamenty zapłaci połowę ceny i dobierze drugi smartfon za 1 zł.

Światłowód i telewizja w prezencie

Orange ma też nową okazję dla tych, którzy potrzebują szybkiego internetu. Przy zakupie lub przedłużeniu umowy na światłowód można zyskać internet i telewizję w prezencie. Warunek – trzeba to zrobić przez sklep online operatora, w terminie do 1 grudnia.