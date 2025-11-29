Orange daje za darmo. Zaoszczędzisz aż 665 zł

Wiadomości

Czarnopiątkowe promocje jeszcze się nie skończyły, a Orange dorzuca nowe okazje na Black Weeks. Można zyskać między innymi pół roku bez opłat abonamentu komórkowego czy światłowód i telewizję w prezencie.

Orange ruszył z promocjami na Black Friday, czy szerzej – na Black Weeksjuż tydzień temu, ale nie oznacza to końca dobrych okazji. Operator ogłosił kolejną odsłonę akcji.

Pierwsza okazja skierowana jest do tych klientów Orange (także przyszłych), którzy w najbliższych dniach zamówią online abonament komórkowy. Dzięki temu zyskają ponad pół roku bez opłat. W drugiej okazji, jeżeli wybiorą światłowód, otrzymają gratis filmową rozrywkę na zimowe wieczory.

W przypadku oferty mobilnej liczba darmowych miesięcy uzależniona jest od wybranej opcji abonamentowej – najwięcej można zyskać przy Planie L, bo aż 7 miesięcy za 0 zł. Standardowo opłata w tym planie wynosi 95 zł miesięcznie (z uwzględnieniem rabatów),  można więc zaoszczędzić aż 665 zł.

Promocja już wystartowała i potrwa do 2 grudnia 2025 r., więc nie ma zbyt wiele czasu na zastanawianie się. Oferta dotyczy umów na 24 miesiące i zakupów zdalnych. 

Orange przypomina też, że jeżeli ktoś ma już abonament w Planie M lub L i potrzebuje kolejnych numerów dla bliskich, wciąż może skorzystać z akcji Rodzinne Numery, gdzie w ramach świątecznych okazji za kolejne abonamenty zapłaci połowę ceny i dobierze drugi smartfon za 1 zł. 

Światłowód i telewizja w prezencie 

Orange ma też nową okazję dla tych, którzy potrzebują szybkiego internetu. Przy zakupie lub przedłużeniu umowy na światłowód można zyskać internet i telewizję w prezencie. Warunek – trzeba to zrobić przez sklep online operatora, w terminie do 1 grudnia.

Dzięki temu można zyskać darmowe miesiące Światłowodu oraz Extra TV (od 4 do 6 miesięcy w prezencie). Oferta łączy się z nawet 12 miesiącami bez opłat za HBO i Eleven Sport. Liczba miesięcy zależy od wybranej opcji prędkości Internetu. Szczegóły dostępne na orange.pl.

