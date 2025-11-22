Orange szaleje przed świętami. Rozdaje GB i tnie ceny flagowców

Black Weeks w Orange

Orange postanowił nie czekać na Black Friday czy Cyber Monday. Operator stwierdził, że jeden dzień czy weekend to za mało. Dlatego wystartował z akcją Black Weeks, która potrwa znacznie dłużej. Promocje obejmują zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Wszystko dostępne jest w sklepie online, więc obędzie się bez stania w kolejkach.

Operator przygotował coś specjalnego dla użytkowników oferty na kartę. Jeśli korzystasz z aplikacji Mój Orange, możesz odebrać darmowy pakiet Internetu. Mechanizm jest prosty i przypomina grę terenową, ale bez wychodzenia z domu. Wszystko dzieje się na ekranie smartfona w sekcji Stories.

Darmowe gigabajty za oglądanie wideo

Zabawa trwa od 21 do 27 listopada 2025 roku. Codziennie w aplikacji pojawia się nowy, krótki filmik oznaczony hasłem GIGA. W każdym z nich ukryta jest jedna litera. Twoim zadaniem jest ich zbieranie. Na koniec ułożycie z nich hasło, które zamieni się w bonus. Nagrodą jest paczka 15 GB, ważna przez 15 dni.

Aby zakwalifikować się do odbioru prezentu, nie trzeba być w aplikacji codziennie. Wystarczy obejrzeć minimum 4 z 7 opublikowanych materiałów. Finał akcji przewidziano na 28 listopada. Wtedy pojawi się ostatnie wideo, które przeniesie Was do gotowego SMS-a. Wpisujecie hasło i gotowe. Pakiet będzie można odebrać w dniach 28-29 listopada.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji.

Samsungi i Motorole w niższych cenach

Jeszcze ciekawiej robi się w ofercie sprzętowej dla firm. Orange przecenił wiele urządzeń, w tym tegoroczne nowości. W ofercie biznesowej operator chwali się cenami niższymi niż u konkurencji. Na liście przecenionych urządzeń znalazł się między innymi potężny Samsung Galaxy S25 Ultra (nasz test). Jak informuje Orange, jest on tańszy o 1000 zł netto w porównaniu do cen u konkurencji.

Dla fanów składanych ekranów też coś się znajdzie. Taniej kupicie modele Samsung Galaxy Z Flip7 (nasz test) oraz Motorola RAZR 60 Ultra. Jeśli szukacie czegoś bardziej budżetowego, warto zerknąć na Motorolę Moto G06 Power. W Planie Firmowym S kosztuje ona zaledwie 8 zł netto miesięcznie. To świetna opcja na telefon służbowy dla pracownika.

Bardziej szczegółowa lista wygląda tak:

Motorola Moto G06 Power 4/64 GB za 8 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym S, taniej o 72 zł + VAT,

Motorola Moto G35 5G 8/128 GB za 14 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym S, taniej o 72 zł + VAT,

Motorola Edge 60 Fusion 8/256 GB za 22 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym M, taniej o 144 zł + VAT,

Motorola RAZR 60 + Moto Buds Loop, Kolekcja Crystals by Swarovski za 66 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym L, taniej o 756 zł + VAT,

Motorola RAZR 60 Ultra 16/512 GB za 84 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym L, taniej o 252 zł + VAT,

Xiaomi 15T Pro 12/512 GB za 71 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym L, taniej o 324 zł + VAT,

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB za 108 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym L, taniej o 252 zł + VAT,

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512 GB za 122 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym L, taniej o 828 zł + VAT,

Samsung Galaxy Z Flip7 12/256 GB za 96 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym L, taniej o 288 zł + VAT,

Samsung Galaxy Z Flip7 12/512 GB za 106 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym L, taniej o 360 zł + VAT,

Samsung Galaxy S25 FE 8/128 GB za 55 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym L. taniej o 216 zł + VAT.

Dodatkowo w ramach Black Weeks wystartowała też kolejna odsłona akcji "taniej w gotówce lub na 12 rat". Obniżamy ceny wybranych smartfonów z Planami Firmowymi lub w ofercie bez abonamentu przy wyborze płatności ratalnej na 12 miesięcy lub gotówką. Rabat na sprzęty nalicza się automatycznie – szczegóły na stronie, u opiekunów klienta, na infolinii i w salonach. czytamy na blogu Orange Polska