Sprzęt

Wsadzą piłkarzy do specjalnej komory. To wymóg MŚ 2026

FIFA nawiązała współpracę z firmą Lenovo. W ramach porozumienia wszyscy piłkarze biorący udział w Mistrzostwach Świata 2026 zostaną zeskanowani.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 14:57
1
W tym roku w USA, Kanadzie i Meksyku odbędą się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Nie zabraknie na nich nowych technologii. Szczególnie ciekawie zapowiada się system skanowania wszyscy piłkarzy, którzy wezmą udział w turnieju. Po co?

FIFA zeskanuje piłkarzy przed MŚ 2026

FIFA nawiązała technologiczną współpracę z firmą Lenovo. Porozumienie zostało zapowiedziane na targach CES 2026, które odbyły się w Las Vegas w pierwszych dniach stycznia. W sumie chińska firma ma zapewnić kilka różnych, technologicznych rozwiązań, które będą wykorzystywane na turnieju. Jednym z nich są awatary AI-3D każdego z piłkarzy.

Każda reprezentacja może zgłosić na MŚ 2026 aż 26 piłkarzy. Oznacza to, że w turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku weźmie udział w sumie 1248 piłkarzy. Każdy z nich zostanie zeskanowany w specjalnej maszynie. Cały proces ma trwać zaledwie sekundę. Dzięki temu powstanie jego szczegółowy, cyfrowy awatar.

Ten będzie wykorzystywany do lepszego oceniania pozycji spalonej przez mechanizm SAOT (semi-automated offside technology), czyli system półautomatycznego spalonego. Ma to ułatwić życie sędziom VAR i poprawić precyzję w ocenie szczególnie spornych sytuacji, w których często decydują centymetry.

Co więcej, awatary 3D mają być wykorzystywane także w powtórkach. Dzięki temu kibice będą mogli zobaczyć każdą sytuację niemal z perspektywy sędziego. 

Pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata 2026 zostanie rozegrany 11 czerwca pomiędzy Meksykiem oraz Republiką Południowej Afryki. W turnieju wciąż może wziąć udział Polska. W tym celu konieczne jest przejście baraży, w których najpierw zmierzymy się z Albanią (26 marca), a w przypadku wygranej ze zwycięzcą dwumeczu Ukraina — Szwecja (31 marca). 

lenovo robert lewandowski FIFA MŚ 2026 Mistrzostwa Świata 2026
Zródła zdjęć: Lenovo
Źródła tekstu: Cezary Kawecki (X)