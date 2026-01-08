Wsadzą piłkarzy do specjalnej komory. To wymóg MŚ 2026

W tym roku w USA, Kanadzie i Meksyku odbędą się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Nie zabraknie na nich nowych technologii. Szczególnie ciekawie zapowiada się system skanowania wszyscy piłkarzy, którzy wezmą udział w turnieju. Po co?

Dalsza część tekstu pod wideo

FIFA zeskanuje piłkarzy przed MŚ 2026

FIFA nawiązała technologiczną współpracę z firmą Lenovo. Porozumienie zostało zapowiedziane na targach CES 2026, które odbyły się w Las Vegas w pierwszych dniach stycznia. W sumie chińska firma ma zapewnić kilka różnych, technologicznych rozwiązań, które będą wykorzystywane na turnieju. Jednym z nich są awatary AI-3D każdego z piłkarzy.

Każda reprezentacja może zgłosić na MŚ 2026 aż 26 piłkarzy. Oznacza to, że w turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku weźmie udział w sumie 1248 piłkarzy. Każdy z nich zostanie zeskanowany w specjalnej maszynie. Cały proces ma trwać zaledwie sekundę. Dzięki temu powstanie jego szczegółowy, cyfrowy awatar.

Ten będzie wykorzystywany do lepszego oceniania pozycji spalonej przez mechanizm SAOT (semi-automated offside technology), czyli system półautomatycznego spalonego. Ma to ułatwić życie sędziom VAR i poprawić precyzję w ocenie szczególnie spornych sytuacji, w których często decydują centymetry.

Co więcej, awatary 3D mają być wykorzystywane także w powtórkach. Dzięki temu kibice będą mogli zobaczyć każdą sytuację niemal z perspektywy sędziego.