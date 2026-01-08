Lidl rzucił za 119 zł. Wyciska samo dobro

A może tak, szklaneczkę soku z rana?

"Rozpocznij poranek witalnie" zachęca Lidl na stronie swojego sklepu internetowego. Tym razem naprawdę warto skorzystać. A w tym pomoże nam akumulatorowa wyciskarka do cytrusów, składająca się aż z 6 elementów (pojemnik zbiorczy z wylewką, podstawa silnika, stożek do wyciskania, pokrywa, szczotka do czyszczenia i kabel USB-C). Regularna cena urządzenia to 149 złotych, ale dyskont oferuje nam już od najbliższego poniedziałku promocję na ten sprzęt. W dniach od 12 do 18 stycznia 2026 zapłacimy za niego tylko 119 złotych. Promocja będzie obowiązywała, zarówno w sklepie internetowym, jak i w tych stacjonarnych.

Genius Akumulatorowa wyciskarka do cytrusów, 45 W

Wyciskarka to idealny sprzęt, aby rozpocząć poranek od szklanki soku z pomarańczy. I to bez najmniejszego wysiłku — wyciskarka zrobi wszystko za nas. Jest to kompaktowe urządzenie o pojemności 200 ml, które oferuje w pełni automatyczne wyciskanie, bez konieczności przytrzymywania owoców. Jej obsługa jest intuicyjna, a minimalistyczny design sprawia, że idealnie wpasuje się niemal w każde kuchenne otoczenie. A co jest dużą zaletą, to fakt, że wyciskarka jest ładowana przez USB-C, co powoduje, że możemy raz na zawsze zapomnieć o plątaninie kabli. Sprawia to, że urządzenie staje się jeszcze bardziej mobilne (waży zaledwie 940 g) i bez problemu można je przenosić z miejsca na miejsce, albo też korzystać z niego bezpośrednio na stole.