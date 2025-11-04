Wiadomości

Orange rzuca 1000 zł na stół i dokłada smartfon za złotówkę. Idą święta

Orange właśnie uruchomił świąteczną ofensywę. Operator przygotował solidny pakiet rabatów i gratisów.

Darmowy światłowód z dodatkowym prezentem

Pomarańczowy operator mocno stawia na Internet. Chce przyciągnąć nowych klientów światłowodu jeszcze przed szczytem zakupowym. W ofercie jest kilka opcji. Najwięcej zyskają ci, którzy potrzebują najszybszego łącza.

Wybierając opcję Orange Światłowód do 8 Gb/s, można otrzymać aż 1000 zł. To bon na zakupy w salonach lub sklepie internetowym operatora. Dodatkowo operator dorzuca 6 miesięcy abonamentu za 0 zł. Ta najszybsza opcja działa już w 50 polskich miastach.

Co z wolniejszymi opcjami? Też jest nieźle:

  • światłowód do 2 Gb/s to 6 miesięcy za darmo i bon na 500 zł,
  • opcje 600 Mb/s, 900 Mb/s i 1 Gb/s dają 3 miesiące za 0 zł i również 500 zł w voucherze.

Taki bon można wydać na dowolny sprzęt, od smartfonów po akcesoria do gamingu. Haczyk? Promocja jest dla nowych klientów przy umowie na 24 miesiące. Dodatkowe informacje można znaleźć pod tym adresem.

Drugi smartfon za 1 zł

Promocje na Internet to nie wszystko. Operator kusi też w ofertach komórkowych. Główną atrakcją są zestawy telefonów. Kupując jeden smartfon, drugi dostaje się za symboliczną złotówkę.

Przykładowo, do premierowej Motoroli Edge 70 (12/512 GB) operator dorzuca Motorolę Moto G35 5G (8/128 GB) za 1 zł. Ten konkretny zestaw rusza od 5 listopada i jest ważny do wyczerpania zapasów. Dostępne są też inne duety. Na liście jest między innymi zestaw Xiaomi (Redmi Note 14 Pro 5G + Redmi 15C 5G) oraz Honor (Magic7 Lite + Honor X5c Plus).

Promocja dotyczy Planu M lub L. Trzeba też zgodzić się na 36 rat za sprzęt i umowę na 2 lata. Liczba świątecznych zestawów i sprzętów jest ograniczona. Całą oferta abonamentowa dostępna jest na stronie internetowej Orange.

Kolejne numery za pół ceny

Orange nie zapomniał o rodzinach. Dobierając kolejne numery komórkowe, można liczyć na dużą zniżkę. Każdy następny numer w Planie M lub L jest tańszy o 50%. Po rabatach (za e-fakturę i zgody) abonament wynosi wtedy od 37,50 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym adresem.

Promocje dla firm 

Są też konkrety dla biznesu. Przedsiębiorcy mogą zgarnąć światłowód nawet na 12 miesięcy za 0 zł. Dostępne są też zestawy telefonów 1+1 za złotówkę (plus VAT), podobne jak dla klientów indywidualnych. Operator obniżył też ceny pakietów usług (nawet o 35%) i dorzuca firmowego asystenta AI, Le Chat Pro, na pół roku za darmo.

Dodatkowo, na użytkowników, którzy zdecydują się na aktywację nowego Planu Firmowego L czeka rabat 10 zł + VAT/mies. na cały okres trwania umowy. Wszystkie promocje znajdziesz na stronie Orange dla firm.

