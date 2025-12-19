Czy kurier dojedzie w Wigilię? Wyjaśniamy, czego się spodziewać

Tu trzeba zadać pytanie: czy kurier przyjedzie przed Wigilią? Ta jest w końcu od tego roku dniem ustawowo wolnym od pracy. Tym samym jedynie kurierzy pracujący w ramach B2B mogą pracować tego dnia. Jest to jednak zależne zarówno od nich samych, jak i od firm kurierskich z którymi współpracują. Same paczki muszą także otrzymać do nadania dzień wcześniej.

Jak pracują firmy kurierskie w święta?

Tyle teorii, przejdźmy do praktyki. Otóż InPost, DHL, GLS, UPS i FedEx deklarują, że nie pracują w Wigilię, a wszystkie przesyłki będą realizowane dopiero następnego dnia roboczego, czyli 27 grudnia, jeśli ma to być paczka z usługą dostarczenia w sobotę, lub 29 grudnia dla standardowej przesyłki.

W przypadku DPD pojedyncze odbiory lub doręczenia mogą realizować kurierzy pracujący na B2B. Firma jednak podkreśla, że nie jest to usługa gwarantowana. Nie należy więc zakładać, że na pewno uda się odebrać/wysłać w ten sposób paczkę.

A co po świętach?