Mercedes i luksusowe wakacje. T-Mobile rozdaje tysiące nagród

Sukces pierwszej edycji i nowa szansa

Pierwsza odsłona Mega Loterii w T-Mobile przyciągnęła niemal 400 tysięcy osób. Uczestnicy wysłali łącznie ponad 5 milionów zgłoszeń. Największą wygraną, czyli Mercedesa-Benz GLA, odebrała pani Karolina. Co ciekawe, zwyciężczyni nie przestała grać i bierze udział w kolejnym etapie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Inni laureaci pakują już walizki na wyjazdy VIP. Pan Mirosław poleci do RPA, a inni zwycięzcy odwiedzą Florencję oraz Niceę. Oprócz nagród głównych, operator rozdał 60 tysięcy voucherów do popularnych sklepów i kin. Szansa na wygraną jest dość duża.

Kolejny samochód czekają na właściciela

Druga edycja Mega Loterii Magenta Moments już trwa. Zabawa potrwa do 17 marca 2026 roku. Przed nami zatem jeszcze cztery miesiące pełne emocji. Głównym celem graczy ponownie będzie Mercedes-Benz GLA 250e z napędem hybrydowym.

W puli nagród znalazły się też rodzinne wycieczki do Barcelony oraz wyjazdy do Nicei. Każdego dnia można również zdobyć e-vouchery. Są one ważne w sklepach Żabka, Biedronka, Zalando czy Decathlon. Operator przygotował łącznie 80 tysięcy nagród o wartości blisko 2 milionów złotych.

Jak dołączyć do gry o Mercedesa?

Zasady są bardzo proste i przejrzyste. Wystarczy otworzyć aplikację Mój T-Mobile i przejść do zakładki Moments. Tam należy odblokować ofertę za 50 Serc. Po kliknięciu przycisku "Chcę zrealizować teraz" wypełniamy krótki formularz na stronie loterii.

T-Mobile szczególnie docenia lojalnych użytkowników. Staż w sieci realnie zwiększa szanse na wygraną w każdym etapie. Osoby będące w sieci do 5 lat mają mnożnik losów razy dwa. Klienci ze stażem od 6 do 14 lat dostają pięć razy więcej losów.

Nawet dziesięć razy większa szansa

Najwięcej zyskują rekordziści ze stażem powyżej 15 lat. Ich losy są mnożone aż dziesięciokrotnie. Taki bonus ma ułatwić walkę o główne nagrody. Należy jednak pamiętać o kilku technicznych warunkach uczestnictwa.