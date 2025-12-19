Mercedes i luksusowe wakacje. T-Mobile rozdaje tysiące nagród
Magentowy operator podsumował pierwszy etap swojej wielkiej zabawy dla klientów. Do rąk zwycięzców trafiły już kluczyki do nowych aut i bilety na egzotyczne wycieczki. Właśnie ruszyła druga część, w której pula nagród jest jeszcze większa.
Sukces pierwszej edycji i nowa szansa
Pierwsza odsłona Mega Loterii w T-Mobile przyciągnęła niemal 400 tysięcy osób. Uczestnicy wysłali łącznie ponad 5 milionów zgłoszeń. Największą wygraną, czyli Mercedesa-Benz GLA, odebrała pani Karolina. Co ciekawe, zwyciężczyni nie przestała grać i bierze udział w kolejnym etapie.
Inni laureaci pakują już walizki na wyjazdy VIP. Pan Mirosław poleci do RPA, a inni zwycięzcy odwiedzą Florencję oraz Niceę. Oprócz nagród głównych, operator rozdał 60 tysięcy voucherów do popularnych sklepów i kin. Szansa na wygraną jest dość duża.
Kolejny samochód czekają na właściciela
Druga edycja Mega Loterii Magenta Moments już trwa. Zabawa potrwa do 17 marca 2026 roku. Przed nami zatem jeszcze cztery miesiące pełne emocji. Głównym celem graczy ponownie będzie Mercedes-Benz GLA 250e z napędem hybrydowym.
W puli nagród znalazły się też rodzinne wycieczki do Barcelony oraz wyjazdy do Nicei. Każdego dnia można również zdobyć e-vouchery. Są one ważne w sklepach Żabka, Biedronka, Zalando czy Decathlon. Operator przygotował łącznie 80 tysięcy nagród o wartości blisko 2 milionów złotych.
Jak dołączyć do gry o Mercedesa?
Zasady są bardzo proste i przejrzyste. Wystarczy otworzyć aplikację Mój T-Mobile i przejść do zakładki Moments. Tam należy odblokować ofertę za 50 Serc. Po kliknięciu przycisku "Chcę zrealizować teraz" wypełniamy krótki formularz na stronie loterii.
T-Mobile szczególnie docenia lojalnych użytkowników. Staż w sieci realnie zwiększa szanse na wygraną w każdym etapie. Osoby będące w sieci do 5 lat mają mnożnik losów razy dwa. Klienci ze stażem od 6 do 14 lat dostają pięć razy więcej losów.
Nawet dziesięć razy większa szansa
Najwięcej zyskują rekordziści ze stażem powyżej 15 lat. Ich losy są mnożone aż dziesięciokrotnie. Taki bonus ma ułatwić walkę o główne nagrody. Należy jednak pamiętać o kilku technicznych warunkach uczestnictwa.
Uczestnik musi posiadać aktywną usługę głosową z możliwością dzwonienia. Użytkownicy ofert na kartę muszą mieć aktywny numer od co najmniej 90 dni. Wymagana jest też suma doładowań minimum 50 zł z ostatnich trzech miesięcy. Szczegółowe zasady są dostępne w regulaminie w aplikacji Mój T-Mobile.