Suwerenność to nie izolacja. Polska cyfryzacja na zakręcie

Wybór zamiast cyfrowego muru

Pojęcie suwerenności cyfrowej często bywa mylone z budowaniem zamkniętej twierdzy. Związek Cyfrowa Polska tłumaczy, że nie chodzi o odcinanie się od światowych gigantów. Prawdziwa suwerenność to wolność wyboru. Państwo musi mieć możliwość swobodnej zmiany dostawcy technologii w dowolnym momencie.

Obecnie rynek IT w Polsce to potężna siła, która generuje około 10% naszego PKB. W branży tej pracuje blisko 1,5 miliona osób. Zdaniem ekspertów, strategia rządu powinna wspierać ten ekosystem, a nie traktować globalne firmy jako zagrożenie. Kluczem do sukcesu są otwarte standardy, które zapobiegają uzależnieniu od jednego producenta.

Chmura to nie luksus, to konieczność

Eksperci chwalą ministerstwo za trafną diagnozę problemów, ale wytykają brak narzędzi. Dokument w obecnej formie jest zbyt ostrożny w kwestii chmury publicznej. Tymczasem chmura to dziś standard w bankowości czy obronności na całym świecie.

Cyfrowa Polska postuluje wprowadzenie zasady "Cloud First" na poziomie ustawowym. Urzędnik przy nowym projekcie IT powinien mieć obowiązek uzasadnienia, dlaczego nie chce skorzystać z chmury. Takie podejście przyspieszyłoby cyfryzację usług publicznych i zwiększyło ich bezpieczeństwo.

Rewolucja w urzędowych zakupach

Obecny system zamówień publicznych w obszarze IT kuleje. Potwierdzają to nie tylko eksperci, ale również raporty NIK. System ZUCH nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Potrzebujemy nowej jakości i otwarcia się na polskie małe firmy oraz startupy.

Rozwiązaniem może być model wzorowany na brytyjskim G-Cloud. W Wielkiej Brytanii pozwoliło to na zawarcie tysięcy kontraktów z mniejszymi dostawcami. Wartość tych umów sięgnęła miliardów funtów. Ma to być gotowy przepis na to, jak rozruszać polski rynek zamówień publicznych.

Nadchodzi era komputerów kwantowych

Bezpieczeństwo państwa to nie tylko odporność na dzisiejsze ataki. Strategia musi wybiegać w przyszłość i uwzględniać zagrożenia postkwantowe. Rozwój nowej kryptografii nie może zostać tylko w laboratoriach badawczych.