Nauka

Miliony ludzi traci jeden ze zmysłów, nawet o tym nie wiedząc

Miliony z nas prawdopodobnie utraciło węch, nawet tego nie zauważając. Naukowcy twierdzą, że skutki pandemii Covid-19 są nadal odczuwalne na całym świecie i to jest właśnie jeden z nich.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:29
0
Nowe badania sugerują, że znaczna część osób mogła utracić węch, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Naukowcy zatem znów mają nad czym pracować.

Skutki Covid-19 nadal się za nami ciągną

Powszechnie wiadomo, że zakażenie Covid-19 może prowadzić do ślepoty węchowej (anosmii) lub częściowej utraty węchu (hiposmii). Ale nie tylko winny jest Covid-19. W rzeczywistości, zdarza się to w przypadku wielu infekcji wirusowych, ponieważ wirusy skutecznie zakłócają działanie różnych komórek i właśnie receptorów w przewodach nosowych. I bywa, że zmysł węchu powraca po zakończonej infekcji, ale nie jest to regułą. Może wcale nie powrócić. I nawet możemy tego nie zauważyć.

Amerykańscy naukowcy postanowili bliżej przyjrzeć się długoterminowym konsekwencjom Covid-19 dla naszej zdolności wyczuwania zapachów. 

Badacze przeprowadzili testy węchowe u 2956 ochotników z historią zakażenia tym wirusem i 567, którzy tego wirusa nie mieli. W pierwszej grupie, problemy z węchem zgłosiły aż 1393 osoby, co potwierdziły testy. Co ciekawe, pozostałe 1563 osoby nie zgłosiły żadnych problemów z węchem, ale testy wykazały inaczej. U 66% z tych osób wystąpiła hiposomia lub anosomia. A one nawet nie zdawały sobie z tego sprawy. 

Nasze badania potwierdzają, że osoby, które przeszły Covid-19, mogą być szczególnie narażone na osłabienie węchu, problemu, który już i tak jest niedoceniany w populacji ogólnej.  

tłumaczy lekarka Leora Horwitz z Uniwersytetu Nowojorskiego.

Wygląda zatem na to, że możemy mieć do czynienia z milionami osób, które cierpią na hiposomię, a nawet nie wiedzą o jej istnieniu. 

Naukowcy mają nadzieję, że uda się im lepiej zrozumieć długoterminowe skutki tego problemu, a może nawet opracować sposoby na przywrócenie węchu, utraconego w ten sposób. 

