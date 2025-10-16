Mały robak wykorzystuje elektryczność. "Wystrzeliwuje się" na owady

Badanie to otwiera nowe możliwości zrozumienia, w jaki sposób niewidzialne siły elektrostatyczne wpływają na ziemskie życie.

"Wystrzeliwuje się" podczas ataku na inne owady

Według nowych badań, nicień - maleńki robak i w dodatku pasożyt, jest zdolny do wzbicia się w powietrze na odległość aż 25 razy większą niż długość jego ciała. Dla lepszego wyobrażenia, to jakby człowiek skoczył wyżej niż dziesięciopiętrowy budynek. To nie koniec jego możliwości. Potrafi przyczepić się do latających owadów za pomocą elektryczności statycznej. I tak może udać się w pogoń za muszkami owocówkami.

Odkrycie to zostało opublikowane w czasopiśmie PNAS i koncentruje się na nicieniu. Badania to efekt współpracy naukowców z Uniwersytetu Emory i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

Wstrząsające życie małych stworzeń

Zidentyfikowaliśmy mechanizm elektrostatyczny, którego ten robak używa do trafienia w cel, i wykazaliśmy, jak ważny jest mechanizm jego przetrwania. Wyższe napięcie w połączeniu z delikatnym podmuchem wiatru znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że skaczący robak połączy się z latającym owadem. tłumaczy Justin Burton, profesor fizyki na Uniwersytecie Emory.

Naukowcy odkryli, że skrzydła tego owada są w stanie wygenerować elektryczne o napięciu kilkuset woltów podczas ruchu w powietrzu. Ładunek ten indukuje w robaku ładunek o przeciwnym napięciu, tworząc przyciąganie, które przyciąga je do siebie. Badacze udowodnili, że proces ten jest napędzany indukcją elektrostatyczną.