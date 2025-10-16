Mały robak wykorzystuje elektryczność. "Wystrzeliwuje się" na owady
"Można by oczekiwać odkryć u dużych zwierząt, tymczasem te maleńkie również skrywają wiele interesujących tajemnic" twierdzi jedna ze współautorek nowego badania. Naukowcy odkryli, mały robak wykorzystuje elektryczność statyczną do polowania na owady, typu muszki owocówki.
Badanie to otwiera nowe możliwości zrozumienia, w jaki sposób niewidzialne siły elektrostatyczne wpływają na ziemskie życie.
"Wystrzeliwuje się" podczas ataku na inne owady
Według nowych badań, nicień - maleńki robak i w dodatku pasożyt, jest zdolny do wzbicia się w powietrze na odległość aż 25 razy większą niż długość jego ciała. Dla lepszego wyobrażenia, to jakby człowiek skoczył wyżej niż dziesięciopiętrowy budynek. To nie koniec jego możliwości. Potrafi przyczepić się do latających owadów za pomocą elektryczności statycznej. I tak może udać się w pogoń za muszkami owocówkami.
Odkrycie to zostało opublikowane w czasopiśmie PNAS i koncentruje się na nicieniu. Badania to efekt współpracy naukowców z Uniwersytetu Emory i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.
Wstrząsające życie małych stworzeń
Zidentyfikowaliśmy mechanizm elektrostatyczny, którego ten robak używa do trafienia w cel, i wykazaliśmy, jak ważny jest mechanizm jego przetrwania. Wyższe napięcie w połączeniu z delikatnym podmuchem wiatru znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że skaczący robak połączy się z latającym owadem.
Naukowcy odkryli, że skrzydła tego owada są w stanie wygenerować elektryczne o napięciu kilkuset woltów podczas ruchu w powietrzu. Ładunek ten indukuje w robaku ładunek o przeciwnym napięciu, tworząc przyciąganie, które przyciąga je do siebie. Badacze udowodnili, że proces ten jest napędzany indukcją elektrostatyczną.
Badanie to, nie tylko udowadnia, że żyjemy w świecie elektryczności, ale jest także podstawą do dalszych badań nad rolą elektrostatyki w ekologii.