T-Mobile rozgrzewa sygnałem. Nowe miasta w zasięgu 5G

T-Mobile nie jest szybki, ale działa nieustępliwie, prąc do przodu z wdzięcznością walca drogowego. Co tydzień raportuje postępy w budowie zasięgu 5G. W ostatnich tygodniach liczba stacji bazowych dołączanych do 5G Bardziej, czyli szybkiego 5G w paśmie C, nie była rekordowa i momentami spadała do zaledwie 4 nowych obiektów na tydzień.

W październiku T-Mobile nabiera jednak rozpędu. Tydzień temu informował o 21 nowych stacjach bazowych z 5G Bardziej, a dziś, po kolejnych 7 dniach prac, mógł się pochwalić 23 obiektami, które zostały unowocześnione do standardu 5G w paśmie C. Łącznie T-Mobile ma ich już 4376, a operator chwali się, że „rozgrzewa sygnałem 5G Bardziej” ponad połowę populacji Polski.

W ciągu ostatnich dni magentowy operator poprawił zasięg w siedmiu miastach: w Jarocinie, Limanowej, Lublinie, Rybniku, Tarnobrzegu, Wrześni i Żarach. Ich mieszkańcy powinni więc dostrzec wskaźnik 5G w telefonie w miejscach, gdzie dotąd działał tylko zasięg LTE, a jeżeli mieli taką ikonkę już wcześniej (gdy tak się zgłaszało 5G w paśmie 2100 MHz), ale byli niezadowoleni z szybkości internetu, to teraz powinni spróbować jeszcze raz.

W ciągu ostatniego tygodnia T-Mobile dotarł też z sygnałem 5G Bardziej do trzech nowych miast: Piławy Górnej, Radymna i Żmigrodu.

Temperatura spada, ale nasz zasięg rośnie! Twój koc, herbata i serial zasługują na internet, który nie zamarza – entuzjazmuje się swoimi sukcesami T-Mobile.