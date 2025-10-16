Sprzęt

Unia bierze się za ładowarki. Wyjaśniamy, co się zmieni

Urządzenia ze złącze ładowania USB-C to dopiero początek. Teraz Unia Europejska bierze się za ładowarki.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:21
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Unia bierze się za ładowarki. Wyjaśniamy, co się zmieni

Od kilku miesięcy na terenie Unii Europejskiej obowiązuje prawo, które nakazuje producentom sprzętów produkowanie urządzeń, które wyposażone są w złącze ładowania USB-C. Dzięki temu użytkownicy mają mieć większość dowolność w korzystaniu z ładowarek. Jednak to wciąż za mało. Unia szykuje kolejne przepisy, które stawiają przed producentami kolejne wymogi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowe ładowarki w Unii Europejskiej

Według szacunków Unii Europejskiej każdego roku na terenie Starego Kontynentu sprzedawanych jest 400 mln zewnętrznych ładowarek. To ogromny rynek, który w ostatnim czasie i tak przeszedł już sporą zmianę. Teraz przejdzie kolejną, chociaż producenci mają aż 3 lata na dostosowanie się do wymogów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka sieciowa GREENCELL CHAR07
Ładowarka sieciowa GREENCELL CHAR07
0 zł
44.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 44.99 zł
Ładowarka sieciowa HAMA Mini 201995 GaN PD/Qualcomm® 45W Biały
Ładowarka sieciowa HAMA Mini 201995 GaN PD/Qualcomm® 45W Biały
0 zł
129.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.9 zł
Ładowarka sieciowa USAMS T21 T21OCTC01 Biały
Ładowarka sieciowa USAMS T21 T21OCTC01 Biały
0 zł
19.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 19.99 zł
Advertisement

Przede wszystkim wszystkie nowe ładowarki do smartfonów, tabletów, bezprzewodowych routerów, laptopów, a nawet monitorów, muszą być wyposażone w co najmniej jedno złącze USB-C. Oznacza to, że bezużytecznie staną się wciąż spotykane (chociaż coraz rzadziej) przewodu USB-A na USB-C. Mają one być zastąpione złączem USB-C po obu stronach. Co więcej, wymagane jest też, aby pozwalały one na odłączenie kabla.

Zdaniem Unii Europejskiej zmniejszy to ślad energetycznych i środowiskowy związany zarówno z produkcją, jak i użytkowaniem ładowarek. Według szacunku ma to być 3 proc. rocznego zużycia energii do 2035 roku. W skali całej Unii jest to ogromna oszczędność. Natomiast ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ma spaść o 9 proc. a emisji zanieczyszczeń o 13 proc.

Wprowadzenie wspólnych ładowarek do smartfonów, laptopów i innych urządzeń, z których korzystamy na co dzień, to mądre posunięcie, które stawia konsumentów na pierwszym miejscu, jednocześnie ograniczając marnotrawstwo energii i emisje. Praktyczna zmiana, którą dziś wprowadzamy w zakresie zewnętrznych zasilaczy, pomoże Europejczykom zaoszczędzić pieniądze, jednocześnie zmniejszając nasz wpływ na środowisko, i dowodzi, że innowacje mogą napędzać zarówno postęp, jak i odpowiedzialność. Dzięki tej inicjatywie UE dąży do kształtowania przyszłości, w której technologia będzie lepiej służyć wszystkim i naszej planecie.

skomentował zmianę Dan Jørgensen, Komisarz ds. energii i mieszkalnictwa.

Rozporządzenie w tej sprawie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w najbliższych tygodniach. W życie wejdzie 20 dni później, ale producenci będą mieli aż 3 lata na dostosowanie się do nowych wymogów.

Image
telepolis
ładowarki unia europejska ładowarki USB-C Unia Europejska nowy obowiązek Unia Europejska nowy nakaz
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Komisja Europejska