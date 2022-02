Wyniki Orange Polska po 2021 roku. Rośnie światłowód, liczba klientów i przychody

Orange Polska podał wyniki finansowe i operacyjne za 2021 rok. Operator chwali się rosnącym światłowodem i coraz większą liczbą klientów pakietów konwergentnych oraz usług mobilnych. Pomarańczowi osiągnęli także dobre wyniki finansowe i realizują przyjętą w zeszłym roku strategię .Grow.

Miniony rok był dla Orange Polska bardzo udany. Kontynuujemy wzrostowy trend, a jednocześnie zmieniamy się jako firma, coraz mocniej stawiając na cyfrowe i zrównoważone rozwiązania. W 2021 r. po raz pierwszy przekroczyliśmy próg 1 mld zł przychodów z usług ICT dla biznesu. Niezmiennie jesteśmy największym operatorem światłowodowym w kraju i wiodącym dostawcą usług dla domu. Aby lepiej czerpać wartość z wielomiliardowych inwestycji, które prowadzimy, szerzej otwieramy się na współpracę hurtową. Jesteśmy o krok bliżej realizacji ambitnych planów, jakie postawiliśmy sobie w nowej strategii

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.



Najważniejsze wyniki komercyjne

W zasięgu usług światłowodowych Orange Polska jest już niemal 6 milionów domów i mieszkań. Na koniec roku z Orange Światłowodu korzystało już 945 tysięcy klientów, czyli aż 30% więcej niż rok wcześniej.

Rośnie też liczba użytkowników usług światłowodowych innych operatorów, działających na sieci Orange. W ten sposób liczba użytkowników korzystających ze światłowodowego internetu dzięki Orange przekroczyła już milion.

Flagowa oferta konwergentna Orange Love zyskała w 2021 niemal 70 tysięcy indywidualnych użytkowników, a na koniec roku ich liczba była o 5% wyższa niż rok wcześniej. Tylko w 4 kwartale, w sezonie przedświątecznym, przybyło 21 tysięcy klientów, co jest najlepszym kwartalnym wynikiem w ubiegłym roku.

Stabilnie rośnie liczba klientów abonamentowych głosowych usług mobilnych (bez internetu i M2M). W 2021 roku przybyło ich 329 tysięcy, a łącznie na koniec roku było ich o 4% więcej niż rok wcześniej.

Liczba usług telefonii komórkowej (kart SIM) wyniosła na koniec roku 2021 łącznie 16,800 mln, w tym 11,847 mln usług abonamentowych (telefony komórkowe, internet mobilny, M2M) i 4,953 mln usług pre-paid.

Liczba klientów komórkowych usług głosowych zwiększyła się w 2021 roku o 329 tys., tj. 4% rok-do-roku, do czego przyczyniły się wszystkie marki konsumenckie (Orange, Nju Mobile i Flex) oraz wyniki na rynku biznesowym. W 2021 roku wskaźnik rezygnacji z usług zmniejszył się do 2,1% (wobec 2,3% rok wcześniej). Baza klientów usług przedpłaconych zwiększyła się w 2021 roku o 1,9%, do poziomu prawie 5 mln,

Kluczowe oferty Orange przynoszą także wyższy przychód na ofertę (ARPO, ang. average revenue per offer): klienci wybierają wyższe prędkości światłowodowego internetu, dokupują kolejne usługi, np., telewizję w pakietach Orange Love. Operator przekonuje, że w usługach mobilnych wzrost ARPO to zasługa ofert „więcej za więcej” i powrotu klientów do podróży międzynarodowych, a co za tym idzie – korzystania z roamingu.

Kluczowe wskaźniki (w tys.) 4 kw. 2021 4 kw. 2020 Zmiana indywidualni klienci ofert konwergentnych 1 552 1 483 +4,7% dostępy mobilne (karty SIM) 16 800 15 752 +6,7% post-paid 11 847 10 892 +8,8% pre-paid 4 953 4 860 +1,9% stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2 746 2 702 +1,6% w tym łącza światłowodowe 945 725 +30,3% stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 2 660 2 899 -8,2%



Kluczowe wskaźniki finansowe

Przychody w 2021 roku wyniosły 11 928 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyły się o 420 mln zł, tj. 3,6%. Do wyniku za ubiegły rok przyczyniły się przychody ze wszystkich kluczowych usług operatora, a także dalszy wzrost w segmencie biznesowych usług IT i integratorskich.

W ubiegłym roku wyższe były także przychody ze sprzedaży sprzętu, po spowodowanym pandemią wyhamowaniu popytu w roku 2020, w 2021 roku wzrosły o 9% rok do roku. Przychody z usług ICT, które są kluczowym elementem nowej strategii, w ubiegłym roku przekroczyły 1 mld złotych i wzrosły rok do roku o 18%.

W samym czwartym kwartale przychody Orange Polska wzrosły o blisko 3% rok do roku. W drugim półroczu widoczny był już niekorzystny wpływ obniżek stawek za zakańczanie połączeń w sieciach mobilnych i stacjonarnych (MTR, FTR).

EBITDAaL wzrosła w 2021 roku o niemal 6%, a w samym czwartym kwartale o ponad 8% rok do roku. To efekt przede wszystkim bardzo dobrych przychodów z kluczowych usług telekomunikacyjnych oraz ICT, a także kontynuowania działań transformacyjnych.

Zysk netto mocno wzrósł jednorazowo za sprawą sprzedaży 50% udziałów w spółce Światłowód Inwestycje i wyniósł 1 672 mln zł. Natomiast bez tego zdarzenia wyniósł 272 milionów złotych, w porównaniu do 46 milionów złotych w roku 2020.

Realizacja strategicznych celów .Grow

Orange chwali się też realizacją celów strategii .Grow. Cyfrowe kanały odpowiadają już za 16% sprzedaży (na koniec roku 2020 było to 14%), a wykorzystanie aplikacji Mój Orange wśród klientów wzrosło z 20% na koniec 2020 roku do 36% na koniec 2021.

W ubiegłym roku Orange obniżył emisje CO 2 o kolejne 9%, po raz pierwszy stało się to z udziałem energii ze źródeł odnawialnych – czyli farm wiatrowych, które na potrzeby Orange Polska produkują energię od połowy ubiegłego roku i zapewniają około 10% rocznego zapotrzebowania.

Nowa umowa PPA na dostawę zielonej energii, podpisana pod koniec 2021 roku, będzie od 2024 roku zapewniać kolejne 20% potrzebnej firmie energii. Łącznie to już połowa celu strategicznego, który zakłada, że w 2025 roku przynajmniej 60% energii potrzebnej firmie będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Przewidywania na rok 2022

Priorytety Orange Polska na najbliższy rok to kontynuacja działań we wszystkich filarach nowej strategii: konwergencja i światłowód pozostają siłą napędową w dziedzinie usług dla domu, a ICT w usługach dla biznesu.

Inwestycje skupią się na budowie sieci 5G – po przeprowadzeniu i sfinalizowaniu procedury przydziału pasma 3,6 GHz. Operator będzie podejmować kolejne działania związane z cyfryzacją procesów biznesowych, a także poszukiwać kolejnych możliwości zapewnienia dostaw zielonej energii na potrzeby swojej działalności.

Orange Polska prognozuje też, że rok 2022 przyniesie także wyzwania wynikające z otoczenia gospodarczego – m.in. związane z rosnącą inflacją oraz cenami energii. Operator spodziewa się, że te czynniki spowolnią dynamikę wzrostu rentowności operacyjnej. Zarząd Orange Polska przewiduje, że EBITDAaL utrzyma się na poziomie 2021 roku, lub odnotuje niski, jednocyfrowy wzrost. Firma oczekuje również, że na przychody niekorzystnie wpłyną decyzje regulacyjne w postaci obniżek stawek zakańczania połączeń.

Wyniki na tle poprzednich lat

Prepaid Postpaid Razem Ogółem W tym biznes 1Q12 7,685 6,927 2,446 14,612 2Q12 7,820 6,937 2,436 14,757 3Q12 7,865 6,894 2,420 14,758 4Q12 7,984 6,911 2,428 14,895 1Q13 7,980 6,906 2,407 14,886 2Q13 7,977 6,970 2,399 14,947 3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126 4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325 1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395 2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461 3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591 4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629 1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518 2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587 3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693 4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906 1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264 2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696 3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394 4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990 1Q17 5,820 9,452 b.d. 15,272 2Q17 4,983 9,573 b.d. 14,555 3Q17 4,696 9,662 b.d. 14,358 4Q17 4,698 9,726 b.d. 14,424 1Q18 4,621 9,747 b.d. 14,368 2Q18 4,694 9,790 b.d. 14,484 3Q18 4,761 9,853 b.d. 14,614 4Q18 4,883 9,922 b.d. 14,805 1Q19 4,867 9,970 b.d. 14,837 2Q19 4,924 10,040 b.d. 14,964 3Q19 5.012 10,128 b.d. 15,140 4Q19 5,047 10,237 b.d. 15,284 1Q20 5,095 10,342 b.d. 15,436 2Q20 4,982 10,504 b.d. 15,487 3Q20 4,920 10,749 b.d. 15,669 4Q20 4,860 10,892 b.d. 15,752 1Q21 4,783 11,017 b.d. 15,800 2Q21 4,855 11,192 b.d. 16,047 3Q21 4,910 11,679 b.d. 16,590 4Q21 4,953 11,847 b.d. 16,800



ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)

Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem Głosowe Internet Razem 1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0 2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2 3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1 4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9 1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8 2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5 3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5 4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0 1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9 2Q18 30,5 18,4 28,7 12,3 21,7 3Q18 30,5 17,8 28,7 12,6 21,7 4Q18 29,6 17,0 27,7 12,2 20,9 1Q19 28,6 16,4 26,9 11,4 20,0 2Q19 28,7 15,9 27,0 11,6 20,1 3Q19 28,9 15,4 27,1 12,1 20,3 4Q19 28,5 14,3 26,7 11,9 20,0 1Q20 28,0 13,6 26,3 11,6 19,5 2Q20 27,2 13,3 25,5 11,9 19,3 3Q20 27,6 12,9 25,9 12,5 19,9 4Q20 27,3 12,7 25,6 12,7 19,8 1Q21 27,2 12,5 25,6 11,9 19,6 2Q21 27,7 12,3 26,0 12,6 20,1 3Q21 28,3 12,3 26,7 13,1 20,7 4Q21 26,3 12,2 26,3 12,9 20,3



CHURN (wskaźnik odejść) telefonii komórkowej

Prepaid Postpaid 1Q12 16,7% 3,9% 2Q12 16,8% 3,4% 3Q12 17,2% 3,5% 4Q12 15,0% 3,4% 1Q13 15,5% 3,7% 2Q13 15,1% 3,6% 3Q13 14,6% 3,3% 4Q13 14,8% 3,4% 1Q14 14,9% 3,4% 2Q14 14,9% 3,3% 3Q14 16,4% 3,4% 4Q14 16,8% 3,5% 1Q15 16,7% 3,7% 2Q15 16,1% 3,2% 3Q15 17,0% 3,0% 4Q15 16,9% 3,0% 1Q16 15,7% 3,0% 2Q16 15,2% 2,8% 3Q16 16,8% 2,7% 4Q16 18,1% 2,8% 1Q17 21,3% 3,1% 2Q17 25,0% 2,8% 3Q17 17,5% 2,9% 4Q17 10,9% 3,2% 1Q18 14,6% 3,1% 2Q18 11,3% 2,7% 3Q18 10,4% 2,8% 4Q18 8,9% 2,8% 1Q19 10,8% 2,8% 2Q19 10,2% 2,5% 3Q19 10,7% 2,4% 4Q19 10,2% 2,8% 1Q20 9,1% 2,5% 2Q20 10,4% 2,1% 3Q20 11,4% 2,2% 4Q20 10,7% 2,3% 1Q21 10,8% 2,3% 2Q21 9,1% 1,9% 3Q21 10,0% 1,8% 4Q21 10,5% 2,3%



