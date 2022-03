UKE kończy pierwszy etap porządkowania pasma 2100 MHz. Co to znaczy?

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o zakończeniu pierwszego etapu działań dotyczących uporządkowania pasma 2100 MHz. Czterej operatorzy otrzymali decyzje reshufflingowe.

Pod koniec 2021 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął proces, którego efektem ma być zapewnienie ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości w paśmie 2100 MHz przez czterech operatorów komórkowych w Polsce. Proces ten umożliwi dopełnienie posiadanych przez nich zasobów w sparowanych blokach FDD z 14,8 do 15 MHz. Jednocześnie, wraz z procesem reorganizacji pasma, prowadzone będą postępowania w sprawie dokonania rezerwacji bloków z pasma 2100 MHz, kończących się na przełomie lat 2022 i 2023, na kolejny 15-letni okres.

Reshuffling pasma 2100 MHz

Pierwszym etapem porządkowania pasma 2100 MHz jest reshuffling. W jego wyniku zmienią się zakresy częstotliwości zasobów radiowych używanych przez operatorów sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile. Poszczególne bloki o szerokości 14,8 MHz oraz 5 MHz zostaną tak poprzesuwane, że każdy z większych bloków będzie miał po obu stronach wolne pasma o szerokości 100 kHz. Taki układ pozwoli na powiększenie na jednym z kolejnych etapów całego procesu szerokości dużych bloków częstotliwości do 15 MHz. Szczegóły na grafikach poniżej.

Nowa aranżacja pasma 2100 MHz wejdzie w życie 31 maja 2022 roku. Do tego czasu operatorzy powinni przygotować się do sprawnej rekonfiguracji swojej sieci, a UKE do wydania ponad 30 tysięcy decyzji w sprawie pozwoleń radiowych oraz zmiany wpisów do rejestru urządzeń – zmieni się zakres pasma używany przez wszystkie stacje bazowe każdego z operatorów. Te działanie stanowić będą drugi etap całego procesu.

Co dalej?

Po zakończeniu reshufflingu rozpocznie się proces konsultacji decyzji w sprawie dokonania rezerwacji zasobów z pasma 2100 MHz na kolejny okres. Według Prezesa UKE proces ten potrwa minimum 30 dni, a decyzje będą mogły być wydane w maju 2022 roku. Gdy powyższe etapy zostaną zrealizowane, otworzy się możliwość dopełnienia posiadanych przez operatorów zasobów w blokach FDD z 14,8 do 15 MHz. Decyzję o tym wyda Urząd Komunikacji Elektronicznej na podstawie wniosków telekomów.

Po wydaniu decyzji dokonujących rezerwacji z pasma 2100 MHz na kolejny okres oraz po dopełnieniu posiadanych przez operatorów zasobów w blokach do 15 MHz, niezbędne będzie powtórzenie działań z etapu drugiego, czyli wydanie ponad 30 tysięcy decyzji w sprawie pozwoleń radiowych oraz zmiany wpisów do rejestru urządzeń.

Źródło zdjęć: B. Godart / Shutterstock.com, UKE

Źródło tekstu: UKE