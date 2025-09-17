Nauka

Sprawiają, że jedzenie staje się pełne smaku, a apetyt maleje

Ozempic, Wegovy oraz Mounjaro sprawiają, że jedzenie zaczyna nam smakować słono i słodko. To właśnie sprawia, że nasz apetyt zostaje skutecznie stłumiony.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:42
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Sprawiają, że jedzenie staje się pełne smaku, a apetyt maleje

Badanie zostało przeprowadzone przez zespół niemieckich oraz austriackich naukowców. Wykazuje ono związek między zmianami percepcji smaku, a zmniejszeniem apetytu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bardziej słodkie i bardziej słone

Niektórzy pacjenci zażywający któryś z wymienionych leków zauważają, że jedzenie nagle staje się bardziej wyraziste - bardziej słodkie lub słone. A ta subtelna dość zmiana w percepcji smaku wydaje się bezpośrednio rzutować na zmniejszony apetyt i powodować silniejsze uczucie sytości

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM58364 (1000W) z krajarką w kostkę, blenderem kielichowym i przystawką do lodów BOSCH MUZ5EB2
Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM58364 (1000W) z krajarką w kostkę, blenderem kielichowym i przystawką do lodów BOSCH MUZ5EB2
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM58231 1000W z blenderem kielichowym, maszynką do mięsa i rozdrabniaczem + Wyciskarka BOSCH MUZ5ZP1 + Misa BOSCH MUZ5KR1
Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM58231 1000W z blenderem kielichowym, maszynką do mięsa i rozdrabniaczem + Wyciskarka BOSCH MUZ5ZP1 + Misa BOSCH MUZ5KR1
0 zł
928 zł - najniższa cena
Kup teraz 928 zł
Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM58364 1000W z krajarką w kostkę, blenderem kielichowym
Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM58364 1000W z krajarką w kostkę, blenderem kielichowym
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Advertisement

W badaniu, w którym brało udział ok. 400 osób, mniej więcej co piąta doświadczyła zwiększonej wrażliwości na smak, a zdecydowana większość zgłosiła wzmożone doświadczenie uczucia sytości i satysfakcji z zaspokojeniu głodu.

Nowe badanie zostało zaprezentowane na corocznym spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą (EASD) w Wiedniu. Szczegółowe wyniki opublikowane zostały w czasopiśmie "Diabetes, Obesity and Metabolism". 

Terapie z zastosowaniem leku Ozempic, Wegovy lub Mounjaro, są powszechnie stosowane w celu kontroli masy ciała, a ich wpływ na percepcję smaku nie był jasny. Jeśli zmiany w odczuwaniu smaku są powiązane z lepszą kontrolą apetytu i utratą masy ciała, pozwoli to pomóc lekarzom lepiej dobierać metody leczenia oraz udzielać pacjentom bardziej spersonalizowanych porad dietetycznych. 

tłumaczy Othmar Moser z Uniwersytetu w Bayreuth, w Niemczech. 

Tego typu odkrycie może poprawić długoterminowe wyniki leczenia. 

Sekretny składnik banana. Zanim wyrzucisz, zastanów się dwa razy

Image
telepolis
zdrowie jak szybko schudnąć ozempic badania naukowe utrata wagi szybka utrata wagi
Zródła zdjęć: Ekateryna Zubal / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencedaily.com