Sprawiają, że jedzenie staje się pełne smaku, a apetyt maleje

Badanie zostało przeprowadzone przez zespół niemieckich oraz austriackich naukowców. Wykazuje ono związek między zmianami percepcji smaku, a zmniejszeniem apetytu.

Bardziej słodkie i bardziej słone

Niektórzy pacjenci zażywający któryś z wymienionych leków zauważają, że jedzenie nagle staje się bardziej wyraziste - bardziej słodkie lub słone. A ta subtelna dość zmiana w percepcji smaku wydaje się bezpośrednio rzutować na zmniejszony apetyt i powodować silniejsze uczucie sytości.

W badaniu, w którym brało udział ok. 400 osób, mniej więcej co piąta doświadczyła zwiększonej wrażliwości na smak, a zdecydowana większość zgłosiła wzmożone doświadczenie uczucia sytości i satysfakcji z zaspokojeniu głodu.

Nowe badanie zostało zaprezentowane na corocznym spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą (EASD) w Wiedniu. Szczegółowe wyniki opublikowane zostały w czasopiśmie "Diabetes, Obesity and Metabolism".

Terapie z zastosowaniem leku Ozempic, Wegovy lub Mounjaro, są powszechnie stosowane w celu kontroli masy ciała, a ich wpływ na percepcję smaku nie był jasny. Jeśli zmiany w odczuwaniu smaku są powiązane z lepszą kontrolą apetytu i utratą masy ciała, pozwoli to pomóc lekarzom lepiej dobierać metody leczenia oraz udzielać pacjentom bardziej spersonalizowanych porad dietetycznych. tłumaczy Othmar Moser z Uniwersytetu w Bayreuth, w Niemczech.