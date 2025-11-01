Wycieka specyfikacja Oppo Find N6. Oby tym razem trafił do Europy

Sprzęt

Oppo pracuje nad wydaniem kolejnego składanego smartfonu. Teraz poznaliśmy specyfikację modelu Oppo Find N6.

Oppo Find N5 pojawił się w Chinach w lutym, ale niestety nie trafił do Europy. Długo byliśmy pewni, że trafi do Polski, ale na ostatniej prostej Oppo zmienił plany. Chińska firma uznała, że telefon pojawi się wyłącznie na najważniejszych rynkach azjatyckich. Do Europy trafiła wtedy w zamian seria Reno13. 

Oppo Find N6 już niedługo. Oby trafił i do nas

Czy Oppo Find N6 trafi do większej liczby krajów? Mamy taką nadzieję oczywiście. Póki co poznaliśmy specyfikację techniczną tego smartfonu. Układem będzie Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, a akumulator będzie miał pojemność 6000 mAh. Główny wyświetlacz składany niczym książka będzie miał przekątną 8,1 cala. Wyświetlacz zewnętrzny dla odmiany będzie miał 6,1 cala.

Aparat główny będzie podwójny. Zobaczymy tam sensor 50 Mpix Sony Lytia LYT-808 1/1.4 Towarzyszyć mu będzie inny peryskopowy sensor 50 Mpix. Oppo zamierza też zrobić telefon jak najcieńszym  i najlżejszym z możliwych. 

