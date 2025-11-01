Nintendo przegrywa. Sąd twierdzi, że ich patenty nie są oryginalne

Dalsza część tekstu pod wideo

Nintendo - patentom firmy brakuje oryginalności

We wrześniu 2024 r. Nintendo i The Pokemon Company złożyły w Japonii pozew przeciwko firmie Pocketpair, która stworzyła grę Palworld. Zdaniem Nintendo i The Pokemon Company, Pocketpair naruszyło trzy patenty – dwa związane z łapaniem i wypuszczaniem potworów oraz patent związany z ich ujeżdżaniem.

Wygląda na to, że Nintendo chciało opatentować uniwersalne mechaniki patentami i znaleźć dowolną ścieżkę prawną, aby stłamsić Pocketpair. Jednak działania Nintendo spaliły na panewce – Japoński Urząd Patentowy (JUP) odrzucił roszczenia patentowe japońskiego giganta, powołując się na to, że ich patenty – a konkretnie te dotyczące łapania stworów – nie są oryginalne. JUP podał wiele przykładów, w tym ARK, Monster Hunter 4, Kantai Collection, Craftopia (również gra Pocketpair) i Pokemon Go jako gier używających podobnych mechanik.

Przegrana Nintendo może okazać się wielce korzystna dla całej branży – mechaniki Palworld są wariacją i rozwinięciem podobnych rozwiązań dostępnych od dekad w produkcjach wielu różnych deweloperów.