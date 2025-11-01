Aplikacje

Nintendo przegrywa. Sąd twierdzi, że ich patenty nie są oryginalne

Nintendo przegrało ważną batalię prawną. Chodziło o pozew złożony przeciwko Pocketpair - twórców gry Palworld, która zdaniem Nintendo narusza ich patenty.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 20:09
0
Dalsza część tekstu pod wideo

Nintendo - patentom firmy brakuje oryginalności

We wrześniu 2024 r. Nintendo i The Pokemon Company złożyły w Japonii pozew przeciwko firmie Pocketpair, która stworzyła grę Palworld. Zdaniem Nintendo i The Pokemon Company, Pocketpair naruszyło trzy patenty – dwa związane z łapaniem i wypuszczaniem potworów oraz patent związany z ich ujeżdżaniem.

Advertisement

Wygląda na to, że Nintendo chciało opatentować uniwersalne mechaniki patentami i znaleźć dowolną ścieżkę prawną, aby stłamsić Pocketpair. Jednak działania Nintendo spaliły na panewceJapoński Urząd Patentowy (JUP) odrzucił roszczenia patentowe japońskiego giganta, powołując się na to, że ich patenty – a konkretnie te dotyczące łapania stworównie są oryginalne. JUP podał wiele przykładów, w tym ARK, Monster Hunter 4, Kantai Collection, Craftopia (również gra Pocketpair) i Pokemon Go jako gier używających podobnych mechanik.

Przegrana Nintendo może okazać się wielce korzystna dla całej branży – mechaniki Palworld są wariacją i rozwinięciem podobnych rozwiązań dostępnych od dekad w produkcjach wielu różnych deweloperów.

Ekspert prawny od własności intelektualnej, Florian Mueller, uważa, że Nintendo będzie trudno wygrać tę batalię prawną, gdyż rzeczoznawcy patentowi już nie patrzą na same dokumenty patentowe, lecz na gry, które faktycznie wykorzystują podobne mechaniki.

telepolis
Zródła zdjęć: Wachiwit / Shutterstock.com
Źródła tekstu: IGN