Nauka

Sekretny składnik banana. Zanim wyrzucisz, zastanów się dwa razy

Mowa o najbardziej pogardzanej części banana, czyli skórce. Tymczasem, około 40 procent wagi banana stanowi jego skórka, bogata w składniki odżywcze. I niestety - jest ona najczęściej wyrzucana.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:41
0
Niedoceniana skórka od banana

Badacze twierdzą, że za każdym razem, kiedy wyrzucamy do śmieci skórkę od banana, tracimy zaskakująco smaczną i pożywną przekąskę. Badanie z 2022 roku wykazało, że obgotowane skórki banana można wysuszyć i zmielić na mąkę. Następnie użyć jej do wypieków, które smakiem nie odbiegają tych z tradycyjnej pszennej mąki. 

I jeśli nie czytałeś nigdy blogów o wegańskiej kuchni, ani też nie oglądałeś programów Nigelli Lawson, prawdopodobnie nie przeszło ci nawet przez myśl, że można w taki sposób spożytkować ten składnik. Tymczasem, naukowcy udowadniają po raz kolejny, że jest on bardzo cenny dla zdrowia.

Kiedy poddano tego typu bananowe produkty testom smakowym, badani stwierdzili jednomyślnie, że są tak samo zadowoleni ze smaku, jak z ciasteczek z dodatkiem cukru. 

Co dobrego ma w sobie skórka od banana?

Okazuje się, że bardzo wiele. Wraz z nią dostarczamy organizmowi bogatą porcję minerałów i składników odżywczych pomagających zwalczać wiele chorób, w tym raka. Ciasteczka przygotowane na bazie skórki bananowej, zawierały znacznie więcej błonnika, magnezu, potasu oraz związków antyoksydacyjnych. Dodatkowo, ciasteczka te można przechowywać przez trzy miesiące w temperaturze pokojowej. 

Ale też nie można przesadzać z dodatkiem tego typu mąki w wypiekach. Jeśli dodamy zbyt dużą ilość mąki ze skórki z banana, otrzymamy ciasteczka zbyt twarde i o brązowej barwie. Najprawdopodobniej z powodu zbyt dużej ilości błonnika.  

Image
