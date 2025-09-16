Sekretny składnik banana. Zanim wyrzucisz, zastanów się dwa razy

Niedoceniana skórka od banana

Badacze twierdzą, że za każdym razem, kiedy wyrzucamy do śmieci skórkę od banana, tracimy zaskakująco smaczną i pożywną przekąskę. Badanie z 2022 roku wykazało, że obgotowane skórki banana można wysuszyć i zmielić na mąkę. Następnie użyć jej do wypieków, które smakiem nie odbiegają tych z tradycyjnej pszennej mąki.

I jeśli nie czytałeś nigdy blogów o wegańskiej kuchni, ani też nie oglądałeś programów Nigelli Lawson, prawdopodobnie nie przeszło ci nawet przez myśl, że można w taki sposób spożytkować ten składnik. Tymczasem, naukowcy udowadniają po raz kolejny, że jest on bardzo cenny dla zdrowia.

Kiedy poddano tego typu bananowe produkty testom smakowym, badani stwierdzili jednomyślnie, że są tak samo zadowoleni ze smaku, jak z ciasteczek z dodatkiem cukru.

Co dobrego ma w sobie skórka od banana?

Okazuje się, że bardzo wiele. Wraz z nią dostarczamy organizmowi bogatą porcję minerałów i składników odżywczych pomagających zwalczać wiele chorób, w tym raka. Ciasteczka przygotowane na bazie skórki bananowej, zawierały znacznie więcej błonnika, magnezu, potasu oraz związków antyoksydacyjnych. Dodatkowo, ciasteczka te można przechowywać przez trzy miesiące w temperaturze pokojowej.