Płatności bezgotówkowe

Duży bank zablokuje jeden rodzaj przelewów. Już w weekend

Wielkimi krokami zbliża się weekend, zatem można się było domyślić, że któryś z dużych banków ma na ten czas zaplanowaną przerwę w dostępie do usług. Tym razem padło na ING Bank Śląski. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:14
0
ING Bank Śląski zapowiada utrudnienia w weekend

ING Bank Śląski zapowiada na oficjalnej stronie internetowej:

Nastąpią utrudnienia w przelewach ekspresowych w nocy z 20 na 21 września 2025. 

Oznacza to, że klienci tego banku w nocy z soboty na niedzielę (20/21 września) nie będą mogli zlecić i odebrać przelewu ekspresowego Express Elixir. Niedostępności zostały zaplanowane na godziny nocne, tak aby jak najmniej przeszkadzać klientom - niektórzy z nich nawet nie zauważą, że przerwa tego typu miała miejsce. Bank bowiem nie zamierza jakoś szczególnie zakłócać płynności działania instytucji. 

W godzinach od 0:30 do 4:30 nie będzie można zlecić i odebrać przelewu ekspresowego Express Elixir.

ogłasza bank na swojej stronie w specjalnym komunikacie.

Komunikat został wydany z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby klienci mogli się należycie przygotować na tą ewentualność. Bank sugeruje, aby w razie możliwości, zrobić najważniejsze przelewy poza godzinami niedostępności. Można także skorzystać z innej metody płatności w razie potrzeby. 

I choć bank nie wyjaśnia w komunikacie, co jest powodem niedostępności usługi przelewów, to możemy się domyślić, że wszelkie niedostępności spowodowane są pracami technicznymi, które służą usprawnieniu usług. Bank cały czas pracuje nad podniesieniem poziomu obsługi klienta, a za wszelkie zaistniałe niedogodności - przeprasza. 

Duży bank blokuje przelewy, wyłącza giełdę i paraliżuje karty. Co dalej?

 

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: ing.pl