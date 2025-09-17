Duży bank zablokuje jeden rodzaj przelewów. Już w weekend

ING Bank Śląski zapowiada utrudnienia w weekend

ING Bank Śląski zapowiada na oficjalnej stronie internetowej:

Dalsza część tekstu pod wideo

Nastąpią utrudnienia w przelewach ekspresowych w nocy z 20 na 21 września 2025.

Oznacza to, że klienci tego banku w nocy z soboty na niedzielę (20/21 września) nie będą mogli zlecić i odebrać przelewu ekspresowego Express Elixir. Niedostępności zostały zaplanowane na godziny nocne, tak aby jak najmniej przeszkadzać klientom - niektórzy z nich nawet nie zauważą, że przerwa tego typu miała miejsce. Bank bowiem nie zamierza jakoś szczególnie zakłócać płynności działania instytucji.

W godzinach od 0:30 do 4:30 nie będzie można zlecić i odebrać przelewu ekspresowego Express Elixir. ogłasza bank na swojej stronie w specjalnym komunikacie.

Komunikat został wydany z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby klienci mogli się należycie przygotować na tą ewentualność. Bank sugeruje, aby w razie możliwości, zrobić najważniejsze przelewy poza godzinami niedostępności. Można także skorzystać z innej metody płatności w razie potrzeby.