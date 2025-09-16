Płatności bezgotówkowe

Allegro zaskakuje. Czym jest tajemniczy KLIK?

Allegro szykuje nowe usługi płatnicze dla swoich użytkowników. Firma zarejestrowała dwa nowe znaki towarowe.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:15
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Allegro zaskakuje. Czym jest tajemniczy KLIK?

W najnowszym biuletynie Urzędu Patentowego opublikowano dwa nowe znaki towarowe, które zarejestrowało Allegro. Dotyczą one usług finansowych, płatności w handlu elektronicznym oraz przelewów — informuje cashless.pl.

Dalsza część tekstu pod wideo

Allegro szykuje nowe usługi

Te dwa znali towarowe to Allegro KLIK oraz a KLIK. Niestety, poza tym, że będą dotyczyć usług finansowych, nic na ich temat nie wiadomo. Firma odmówiła na razie komentarza na ten temat. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Razr 60 Ultra 5G 16/512GB 7.0" 165Hz Różowy
Smartfon MOTOROLA Razr 60 Ultra 5G 16/512GB 7.0" 165Hz Różowy
0 zł
5699 zł - najniższa cena
Kup teraz 5699 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/256GB 6.2" 120Hz Fioletowy SM-S921
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/256GB 6.2" 120Hz Fioletowy SM-S921
0 zł
3249 zł - najniższa cena
Kup teraz 3249 zł
Telefon MYPHONE Halo 3 Czerwony
Telefon MYPHONE Halo 3 Czerwony
0 zł
139 zł - najniższa cena
Kup teraz 139 zł
Advertisement
Allegro zaskakuje. Czym jest tajemniczy KLIK?

Wiadomo natomiast, że Allegro w maju tego roku podpisało list intencyjny z PKO BP, w ramach którego obie strony mają współpracować ze sobą w branży usług finansowych. Serwis e-commerce prawdopodobnie szykuje zastępstwo za niedawno zamknięte rachunki Allegro Cash, które osiągały słabe wyniki.

Usługi finansowe nie są niczym nowym dla Allegro. Firma ma spółkę zależną Allegro Pay, która oferuje między innymi płatności odroczone, a także kartę płatniczą.

Image
telepolis
allegro PKO BP Allegro KLIK a KLIK
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Biuletyn Urzędu Patentowego
Źródła tekstu: Cashless.pl