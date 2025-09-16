Allegro zaskakuje. Czym jest tajemniczy KLIK?

W najnowszym biuletynie Urzędu Patentowego opublikowano dwa nowe znaki towarowe, które zarejestrowało Allegro. Dotyczą one usług finansowych, płatności w handlu elektronicznym oraz przelewów — informuje cashless.pl.

Allegro szykuje nowe usługi

Te dwa znali towarowe to Allegro KLIK oraz a KLIK. Niestety, poza tym, że będą dotyczyć usług finansowych, nic na ich temat nie wiadomo. Firma odmówiła na razie komentarza na ten temat.

Wiadomo natomiast, że Allegro w maju tego roku podpisało list intencyjny z PKO BP, w ramach którego obie strony mają współpracować ze sobą w branży usług finansowych. Serwis e-commerce prawdopodobnie szykuje zastępstwo za niedawno zamknięte rachunki Allegro Cash, które osiągały słabe wyniki.