Allegro zaskakuje. Czym jest tajemniczy KLIK?
Allegro szykuje nowe usługi płatnicze dla swoich użytkowników. Firma zarejestrowała dwa nowe znaki towarowe.
W najnowszym biuletynie Urzędu Patentowego opublikowano dwa nowe znaki towarowe, które zarejestrowało Allegro. Dotyczą one usług finansowych, płatności w handlu elektronicznym oraz przelewów — informuje cashless.pl.
Allegro szykuje nowe usługi
Te dwa znali towarowe to Allegro KLIK oraz a KLIK. Niestety, poza tym, że będą dotyczyć usług finansowych, nic na ich temat nie wiadomo. Firma odmówiła na razie komentarza na ten temat.
Wiadomo natomiast, że Allegro w maju tego roku podpisało list intencyjny z PKO BP, w ramach którego obie strony mają współpracować ze sobą w branży usług finansowych. Serwis e-commerce prawdopodobnie szykuje zastępstwo za niedawno zamknięte rachunki Allegro Cash, które osiągały słabe wyniki.
Usługi finansowe nie są niczym nowym dla Allegro. Firma ma spółkę zależną Allegro Pay, która oferuje między innymi płatności odroczone, a także kartę płatniczą.