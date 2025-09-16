Serial komediowy, który trzyma poziom. 5. sezon wymiata

"Zbrodnie po sąsiedzku" to fenomen

Serial ten jest istnym ewenementem i jednocześnie żywym dowodem na to, że da się zrobić coś po raz piąty i sprawić, aby widz był tak samo usatysfakcjonowany jak podczas premierowej serii. I być może serial już nie ma takiej samej świeżości, co pierwsza seria, ale jedno trzeba przyznać - trzyma poziom.

Fani talentu komediowego Steve'a Martina, Seleny Gomez, Meryl Streep oraz Renne Zellweger mogą być zadowoleni. "Zbrodnie po sąsiedzku" wróciły po raz kolejny na Disney+. I nawet jeśli to nie jest dokładnie to samo, co kiedyś, to w dalszym ciągu bawi i stanowi doskonałą rozrywkę dla całej rodziny.

Ta komedia Hulu, w Polsce dostępna na Disney+ jest w mediach określana istnym weteranem seriali komediowych. I trzeba przyznać, że serial całkiem dobrze się trzyma. Jego debiut miał miejsce w 2021 roku i od tego czasu produkcja doczekała się aż pięciu sezonów.

Zadziwia sprawość z jaką showrunner John Hoffman żongluje wątkami i wymyśla coraz to nowsze historie z Nowym Jorkiem w tle. Mamy tu wszystko co trzeba - lekkość, humor oraz grupę znajomych, którzy mają bzika na punkcie tzw. true crime.

"Zbrodnie po siąsiedzku" sezon 5 - o czym jest?