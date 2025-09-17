TikTok w końcu ożyje. USA i Chiny zawarły umowę
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia pomiędzy USA i Chinami, dzięki któremu TikTok nie zostanie zablokowany dla amerykańskich użytkowników.
Według doniesień agencji Reuters, porozumienie zakłada, że amerykańska część tej popularnej aplikacji zostanie przejęta przez zagranicznych udziałowców ByteDance. Tym samym, aplikacja przestanie być w chińskich rękach, co było głównym powodem całego zamieszania.
TikTok i całe to zamieszanie
Saga TikToka i jego blokady w Stanach Zjednoczonych sięga początku prezydentury Trumpa. Jeszcze jego poprzednik Joe Biden podpisał ustawę, która zakłada, że wszelkie aplikacje obecne na amerykańskim rynku nie mogą być w rękach właścicieli powiązanych z chińskim rządem.
Po przejęciu władzy przez Trumpa, nowy prezydent co kilka tygodni przedłużał datę wprowadzenia blokady dla TikToka, licząc na rozwiązanie kwestii właścicielskich.
Sprawa jest całkiem poważna, ponieważ TikTok ma w USA aż 170 milionów użytkowników. Kolejny termin rozwiązania tego problemu upływa już dziś, czyli 17 września.
Mamy umowę w sprawie TikToka. Mamy grupę dużych firm, które chcą go kupić.
- krótko skomentował sprawę prezydent Trump w ostatnim briefingu prasowym w Białym Domu na dzień przed upływem tego terminu.
Oczywiście, samej umowy nie uda się sfinalizować w zaledwie jeden dzień. Dlatego administracja Trumpa przedłużyła go do 16 grudnia tego roku.
W tym czasie ByteDance, czyli obecny właściciel TikToka ma sfinalizować sprzedaż amerykańskiego oddziału grupie inwestorów. Zarząd nowej firmy ma być zupełnie niezależny od ByteDance a na mocy porozumienia ma w nim zasiadać także jeden przedstawiciel Białego Domu.