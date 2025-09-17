TikTok w końcu ożyje. USA i Chiny zawarły umowę

Według doniesień agencji Reuters, porozumienie zakłada, że amerykańska część tej popularnej aplikacji zostanie przejęta przez zagranicznych udziałowców ByteDance. Tym samym, aplikacja przestanie być w chińskich rękach, co było głównym powodem całego zamieszania.

TikTok i całe to zamieszanie

Saga TikToka i jego blokady w Stanach Zjednoczonych sięga początku prezydentury Trumpa. Jeszcze jego poprzednik Joe Biden podpisał ustawę, która zakłada, że wszelkie aplikacje obecne na amerykańskim rynku nie mogą być w rękach właścicieli powiązanych z chińskim rządem.

Po przejęciu władzy przez Trumpa, nowy prezydent co kilka tygodni przedłużał datę wprowadzenia blokady dla TikToka, licząc na rozwiązanie kwestii właścicielskich.

Sprawa jest całkiem poważna, ponieważ TikTok ma w USA aż 170 milionów użytkowników. Kolejny termin rozwiązania tego problemu upływa już dziś, czyli 17 września.

Mamy umowę w sprawie TikToka. Mamy grupę dużych firm, które chcą go kupić.

- krótko skomentował sprawę prezydent Trump w ostatnim briefingu prasowym w Białym Domu na dzień przed upływem tego terminu.

Oczywiście, samej umowy nie uda się sfinalizować w zaledwie jeden dzień. Dlatego administracja Trumpa przedłużyła go do 16 grudnia tego roku.