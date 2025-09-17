W Action znów będą kolejki? Sklep rzucił fajny gadżet za 19,99 zł

Na koniec sezonu, warto się zaopatrzyć w solarną lampę ogrodową, wyposażoną w czujnik ruchu. Urządzenie to ma moc 200 lumenów i stanowi niezwykłą ozdobę ogrodu, w którym już z dnia na dzień przybędzie kolorów, a zieleni i kwitnących kwiatów będzie coraz mniej. Solarna lampa kosztuje niewiele, a potrafi podnieść nastrój i dodać niezwykłego klimatu. Kto dba o wygląd swojego ogrodu, ten doskonale wie, jak ładnie i nastrojowo mogą wieczorem wyglądać lampy. W dniach od 17 do 23 września 2025 roku, zapłacimy za nią jedynie 19,99 złotych.

Action: Solarna lampa ogrodowa z czujnikiem ruchu za 19,99

Solarna lampa ogrodowa z czujnikiem ruchu, już jak sama nazwa wskazuje - działa na energię słoneczną, zatem jest urządzeniem niezwykle ekonomicznym. Urządzenie posiada regulowany panel słoneczny oraz stopień ochrony IP65. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że posiada inteligentny czujnik ruchu oraz czujnik rozpoznający dzień i noc. Światło włącza się automatycznie o zmroku lub w momencie kiedy czujnik wykryje ruch.

Lampa może nie jest jakaś niezbędna, ale trzeba przyznać, że jest niezwykle praktycznym gadżetem ogrodowym. Można umieścić ją mocno w ziemi, używając do tego kołka lub też przymocować do ściany za pomocą uchwytu ściennego.