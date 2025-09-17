Już lepiej olać 50 zł leżące na chodniku, niż tę promocję w Action

Omawiana tu ładowarka również pochodzi od marki Re-Load, więc nie spodziewałbym się po niej niczego innego, niż po tej testowanej. Oczywiście to inny produkt o innych parametrach, a przy tym innej, o wiele niższej cenie, bo wynoszącej 14,95 zł. Za podobne urządzenia konkurencja chce zwykle ponad 50 zł więcej.

Ładowarka z Action 20 W

ładowarka, o której mowa jest zbudowana na podstawie tranzystorów GaN, dzięki którym jest niewielkich rozmiarów, oraz nie powinna się grzać tak mocno, jak krzemowe odpowiedniki. A przy okazji oferuje 20 W mocy. Dodatkowo oferuje aż dwa porty USB: USB-A i USB-C. To nie tylko daje szersze pole do popisu jeśli chodzi o urządzenia, które możemy nią ładować, ale możliwość podłączenia do niej dwóch jednocześnie. A wszystko to za jedyne 14,95 zł.