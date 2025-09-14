Jesteś graczem? To jedyny asystent AI, jakiego potrzebujesz

Nie ma co ukrywać, że ostatnich latach, a nawet miesiącach wystrzeliła moda na asystentów AI. Dedykowane rozwiązania pojawiają się niemal w każdym systemie czy usłudze. Największe firmy technologiczne prześcigają się w tworzeniu sztucznej inteligencji, która ułatwi nam życie. Jednak NVIDIA podeszła do tego trochę inaczej. Zieloni stworzyli asystenta, który dedykowany jest przede wszystkim graczom. Poznajcie NVIDIA G-Assist.

Czym jest NVIDIA G-Assist?

NVIDIA G-Assist to system oparty na modelach AI, który powstał w celu ułatwienia życia graczom. Jego celem jest między innymi ułatwienie konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania. Może robić to w czasie rzeczywistym, a polecenia wydajemy mu tekstowo lub głosowo.

System korzysta z małego modelu językowego (SLM). Instaluje się go z poziomu NVIDIA App, a do uruchomienia wystarczy wcisnąć kombinację klawiszy Win+G.

Ale co kryje się pod stwierdzeniem, że ułatwia konfigurację sprzętu i oprogramowania? NVIDIA G-Assist może między innymi dokonać diagnostyki systemu i wykryć związane z nim problemy. Do tego może dokonać optymalizacji ustawień w grze, aby działała ona najlepiej na sprzęcie, który posiadamy. Mało? To jeszcze nie wszystko. Asystent może również pomóc w podkręcaniu karty graficznej, a także undervoltingu, który powinien przełożyć się na niższe temperatury, cichszą pracę GPU oraz mniejsze zużycie energii przy zachowaniu takiej samej wydajności.

Poza tym jest w stanie też wygenerować przejrzyste wykresy wydajności, a nawet zmienić ustawienia komputerowych akcesoriów, np. podświetlenie klawiatury lub tryb działania wentylatorów. Warto wspomnieć również o obszernej wiedzy na temat technologii NVIDIA, w tym DLSS, Reflex czy G-Sync, a także możliwości nagrywania klipów za pomocą komend głosowych, niemal jak kultowe już „record video” w wideorejestratorach. Jakby tego było mało, to potrafi też wyszukać, pobrać i zainstalować aktualizacje sterowników. W skrócie – jest to kompletne narzędzie do optymalizacji komputera, podłączonych do niego sprzętów, a także zarządzania PC-tem i zainstalowanymi grami.

Co ważne, NVIDIA G-Assist nie działa w chmurze. Nigdzie nie wysyła naszych danych. Do funkcjonowania potrzebuje karty graficznej z serii NVIDIA GeForce. Jeszcze do niedawna wymagane były modele z przynajmniej 12 GB pamięci VRAM, ale to się właśnie zmieniło. Już teraz G-Assist działa również na kartach graficznych z co najmniej 6 GB pamięci VRAM. Dotyczy to zarówno model z serii GeForce RTX 50, 40,30, jak i 20, chociaż na tych najnowszych będzie działać najlepiej, dzięki wyższej mocy obliczeniowej. Tak szeroką dostępność udało się osiągnąć dzięki znacznym usprawnieniom i obniżeniu aż o 40 proc. zapotrzebowania na pamięć.

To dopiero początek

Jednak powyższe możliwości NVIDIA G-Assist to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Asystent w praktyce może więcej i jest to zasługa samych użytkowników. Zieloni w czerwcu tego roku zorganizowali specjalny Hackaton dla programistów. Celem było stworzenie wtyczek do G-Assist, które łączą go z innymi usługami lub po prostu poszerzają jego możliwości.

Dzięki temu możliwości NVIDIA G-Assist są ograniczone tak naprawdę do możliwości i przede wszystkim wyobraźni samych użytkowników. To od innowacyjności deweloperów w dużej mierze zależy to, jak asystent będzie działał i co dokładnie zaoferuje użytkownikom. Widać to po zwycięzcach wspomnianego Hackatonu, którzy zostali ogłoszeni 20 sierpnia:

Pierwsze miejsce: Flux NIM Microservice for G-Assist — umożliwia graczom łatwe generowanie obrazów AI z poziomu G-Assist, przy użyciu mikrousług NVIDIA NIM na urządzeniu

— umożliwia graczom łatwe generowanie obrazów AI z poziomu G-Assist, przy użyciu mikrousług NVIDIA NIM na urządzeniu Drugie miejsce: LoreMaster – pozwala na rozmawianie z ulubionymi postaciami z gier w naturalnym języku. Bohaterowie pamiętają wcześniejsze rozmowy, mogą też widzieć nasz ekran do uzyskania odpowiedniego kontekstu (np. zadawania pytań).

– pozwala na rozmawianie z ulubionymi postaciami z gier w naturalnym języku. Bohaterowie pamiętają wcześniejsze rozmowy, mogą też widzieć nasz ekran do uzyskania odpowiedniego kontekstu (np. zadawania pytań). Trzecie miejsce: Launchpad — pozwala graczom ustawiać, uruchamiać i przełączać niestandardowe grupy aplikacji w locie, aby zwiększyć produktywność.

NVIDIA G-Assist to asystent AI, który daje realne korzyści dla graczy, którzy mają karty graficzne GeForce RTX. Od teraz, gdy wymagane jest GPU z 6 GB pamięci VRAM, może korzystać z niego jeszcze więcej osób. To ogromna pomoc, która może przełożyć się na lepsze działanie komputera, dzięki optymalizacji sprzętu, systemu, akcesoriów oraz gier. Dzięki działaniu lokalnie, bezpośrednio na komputerze, nie ma też obaw o prywatność czy bezpieczeństwo danych.

NVIDIA G-Assist możecie pobrać już teraz za pośrednictwem NVIDIA App. Natomiast wszystkie mody dostępne są na dedykowanej stronie mod.io. Więcej na temat NVIDIA G-Assist dowiecie się na specjalnie przygotowanej stronie.