UKE: firmy wydają na telefony 173,4 zł, najczęściej korzystają z Messengera

UKE zbadał nie tylko to, jak z usług telekomunikacyjnych w Polsce korzystali użytkownicy indywidualni, ale także firmy. W nich średni rachunek za telefon komórkowy wynosi 173,4 zł, ale wciąż mocno trzyma się telefonia stacjonarna. Duża jest też popularność komunikatorów internetowych.

Kilka dni temu UKE zaprezentował raport dotyczący wykorzystanie usług telekomunikacyjnych przez klientów indywidualnych w 2021 r. A co z firmami? Powstało opracowanie również i na ten temat. Jak poprzednio, UKE przygotował raport na podstawie badania opinii publicznej, na losowo-kwotowej próbie klientów instytucjonalnych.

Niemal 100% firm ujętych w badaniu korzysta z usług telefonii komórkowej, około 97% ma dostęp do internetu. Ponadto niemal co czwarty przedsiębiorca (23,8%) wskazał na korzystanie w firmie z telefonu stacjonarnego, a 3% z płatnej telewizji kablowej lub satelitarnej.

Ile firmy wydaja na rachunki?

Firmy zazwyczaj dysponują nie więcej niż 4 aktywnymi kartami SIM z przeznaczeniem do usług głosowych. W przypadku aż 32,8% jest to zaledwie jedna karta SIM, w 30,4% przedsiębiorstw wykorzystywane są 2 karty SIM. Z kolei trzy lub cztery ma u siebie 25,9% firm. Więcej niż 5 kart ma 9,7% użytkowników instytucjonalnych.

Inaczej to wygląda w rozbiciu na wielkość firmy. Średnia liczba kart SIM z przeznaczeniem do usług głosowych w firmach zatrudniających od 250 osób to około 40, natomiast w firmach zatrudniających między 50 a 249 osób jest to około 20 kart SIM.

Średnia miesięczna wysokość rachunków firmowych za usługi telefonii komórkowej to 173,4 zł, usługi internetu stacjonarnego to koszt rzędu 90,4 zł, a internetu mobilnego 81,9 zł. Różnice w miesięcznych wydatkach zauważalne są w zależności od wielkości firm. U przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 9 osób średnia miesięczna wysokość rachunków za korzystanie z usług telefonii komórkowej wynosi 159,1 zł. Z drugiej strony średnia rachunków w firm powyżej 250 osób wynosi 2052,6 zł.

Firmy korzystają z komunikatorów

67% badanych firm korzysta z komunikatorów internetowych na telefonie, z czego około 60% twierdzi, że połączenia głosowe przy użyciu komunikatorów stanowią dużą konkurencję dla tradycyjnych usług. W telefonach najczęściej firmy sięgają po komunikatory Messanger (82,0%), Whatsapp (55,5%) i Skype (12,7%).

Jednocześnie 62% firm przyznaje, że praktycznie zawsze przy połączeniach korzysta z tradycyjnych rozmów głosowych, traktując tę formę jako bardziej funkcjonalną w porównaniu do aplikacji.

Telefony stacjonarne trzymają się mocno

68% instytucji wybiera internet mobilny w telefonie komórkowym, 49% preferuje dostęp stacjonarny.

Wśród firm korzystających z telefonii stacjonarnej aż 42,9% wskazało, że nie zrezygnowałoby z korzystania z tych usług na rzecz telefonii komórkowej. Nieco ponad 19% przedsiębiorców wskazuje, że do rezygnacji z telefonii stacjonarnej skłoniłaby ich podwyżka kosztów, a 15,3% zrezygnowałoby z telefonii stacjonarnej w sytuacji, gdyby usługi te nie oferowały pakietów darmowych i nielimitowanych minut.

Średnia miesięczna wysokość rachunków za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej wynosi 73,7 zł. W największych firmach powyżej 250 osób jest to jednak już 285,1 zł.

Pełna treść raportu:

