Tani Smart TV? Za tego Samsunga zapłacisz mniej, niż 1000 zł

W wielu domach porządny smar TV jest ich sercem multimedialnym. W innych… nie jest aż tak istotnym sprzętem, chociaż wciąż jest mile widziany.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:48
W tym przypadku mówimy raczej o urządzeniu dedykowanym dla tej drugiej grupy, co nie oznacza oczywiście, że to produkt niskiej jakości. Mowa tu o smart TV Samsung UE32T5302CE, który do tej pory kosztował 1299 zł. Dziś jednak może być Wasz znacznie taniej, bo za jedyne 999 zł.

Samsung UE32T5302CE Tani telewizor od Samsunga

Samsung UE32T5302CE

Jest to 32-calowa konstrukcja, więc świetnie sprawdzi się w sypialni, lub niewielkim salonie. Ewentualnie w pokoju hotelowym czy innym Airbnb. Jeśli chodzi o rozdzielczość, to mamy tu Full HD. Co wbrew pozorom jest dobrym wynikiem, ponieważ w tym segmencie wciąż zdarzają się ekrany HD Ready. Najważniejsze jest jednak to, że Samsung zastosował tu tanią, ale porządną matrycę.

Sam telewizor ma na swoim pokładzie system Tizen, co daje mu dostęp do YouTube i najpopularniejszych serwisów VOD. Nie jest to chińskie Android TV, które wygląda ładnie na papierze, ale sprawia duże problemy z obsługą. Tym samym w cenie do 1000 zł jest to najlepsza oferta.

Samsung UE32T5302CE Tani telewizor od Samsunga

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Samsung