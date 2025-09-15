Orange z cyfrową nowością. Żaden operator tego nie ma



Klienci Orange mogą już skorzystać z oferty przedsprzedaży smartfonów z serii iPhone 17, a także płaskiego iPhone’a Air. W ofercie znajdują się też nowe zegarki Apple Watch Series 11, Watch SE 3 i Watch Ultra 3 oraz słuchawki Air Pods Pro 3. Tak jak w innych kanałach dystrybucji, zamówione w przedsprzedaży urządzenie klienci otrzymają po 19 września.

Orange wprowadza nową usługę

Jest jednak jeszcze coś. Wraz z premierą iPhone’a 17 pomarańczowy operator wystartował także z zupełnie nowym rozwiązaniem – automatyczną instalacją karty eSIM, zwaną także preinstalacją. Orange jest jedynym operatorem w Polsce, który oferuje taką możliwość.

Dzięki tej metodzie karta eSIM zostaje automatycznie przypisana do nowo kupowanego urządzenia. Po pierwszym uruchomieniu telefonu i podłączeniu go do Wi-Fi karta eSIM działa bez konieczności samodzielnej instalacji czy skanowania kodu QR. Sprzęt jest więc od razu gotowy do użycia. Operator przekonuje, że to duże uproszczenie i szybszy, bezpieczny start urządzenia, a konfiguracja odbywa się w tle.

Jest jednak pewien haczyk. Klienci, którzy korzystają już z usług Orange i chcą użyć preinstalacji, muszę niestety przeprowadzić wymianę karty SIM. Sam proces może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

Z wyjaśnień operatora wynika, że automatyczna instalacja dostępna jest tylko na produktach Apple, które obsługują standard eSIM: iPhone 15, iPhone 16 oraz najnowszy iPhone 17.