Żabka Jush w kwadrans dostarczy ci Galaxy Watch

Samsung i Żabka Jush wprowadzają nową usługę w modelu quick commerce. Smartwatche z serii Galaxy Watch8 oraz opaskę sportową Galaxy Fit3 można teraz zamówić w aplikacji mobilnej z dostawą nawet w 15 minut.

W aplikacji Żabka Jush udostępniona została nowa kategoria – elektronika użytkowa. Można tam znaleźć najnowsze zegarki Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic, Galaxy Watch Ultra (2025), a do tego opaskę Galaxy Fit3. Dzięki usłudze Jush klienci mogą otrzymać zamówienie nawet w 15 minut. Niestety, z tej możliwości skorzystają tylko mieszkańcy trzech miast. Żabka Jush jest dostępna w Warszawie, Krakowie oraz Wrocławiu i to też na ograniczonym obszarze, który nie obejmuje obrzeży miast.

Ceny w Żabka Jush są podobne, jak na stronie producenta, ale asortyment nie obejmuje pełnej oferty. W aplikacji można kupić:

Galaxy Fit3 różowe złoto lub szary – 159 zł,

Galaxy Watch8 40 mm grafitowy lub srebrny – 1399 zł,

Galaxy Watch8 44 mm grafitowy lub srebrny – 1499 zł,

Galaxy Watch8 Classic 46 mm czarny lub biały – 1899 zł,

Galaxy Watch Ultra LTE 47 mm tytanowy niebieski – 2199 zł.