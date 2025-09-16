Żabka Jush w kwadrans dostarczy ci Galaxy Watch
Naszła cię nagła chęć na kupienie zegarka albo opaski sportowej Galaxy? Żabka Jush dostarczy je nawet w kwadrans – pod warunkiem że mieszkasz w jednym z trzech miast, gdzie działa ta usługa.
Samsung i Żabka Jush wprowadzają nową usługę w modelu quick commerce. Smartwatche z serii Galaxy Watch8 oraz opaskę sportową Galaxy Fit3 można teraz zamówić w aplikacji mobilnej z dostawą nawet w 15 minut.
W aplikacji Żabka Jush udostępniona została nowa kategoria – elektronika użytkowa. Można tam znaleźć najnowsze zegarki Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic, Galaxy Watch Ultra (2025), a do tego opaskę Galaxy Fit3. Dzięki usłudze Jush klienci mogą otrzymać zamówienie nawet w 15 minut. Niestety, z tej możliwości skorzystają tylko mieszkańcy trzech miast. Żabka Jush jest dostępna w Warszawie, Krakowie oraz Wrocławiu i to też na ograniczonym obszarze, który nie obejmuje obrzeży miast.
Ceny w Żabka Jush są podobne, jak na stronie producenta, ale asortyment nie obejmuje pełnej oferty. W aplikacji można kupić:
- Galaxy Fit3 różowe złoto lub szary – 159 zł,
- Galaxy Watch8 40 mm grafitowy lub srebrny – 1399 zł,
- Galaxy Watch8 44 mm grafitowy lub srebrny – 1499 zł,
- Galaxy Watch8 Classic 46 mm czarny lub biały – 1899 zł,
- Galaxy Watch Ultra LTE 47 mm tytanowy niebieski – 2199 zł.
Zegarki z serii Galaxy Watch8 i odświeżony model Galaxy Watch Ultra zadebiutowały 9 lipca, przynosząc duże zmiany we wzornictwie, wyposażaniu i funkcjach, wraz z nowymi analizami zdrowotnymi, jak pomiar antyoksydantów czy sportowymi jak spersonalizowany trener. Seria Galaxy Watch8 zapewnia bardzo wysoka odporność: zegarki wykonane są ze wzmocnionego Armor Aluminium lub stali nierdzewnej, wyświetlacze chroni szkło szafirowe, a wszystko to gwarantuje wytrzymałość na poziomie IP68, MIL-STD-810H oraz 5 ATM. Z kolei Galaxy Watch Ultra, który w tym roku doczekał się nowej wersji niebieskiej, wykonany jest ze stopu tytanu klasy lotniczej 4 i gwarantuje wodoszczelność do 10 ATM.