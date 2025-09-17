Jeśli skończyłeś 30 lat, to musisz to mieć. Na szczęście jest w promocji
Nie jesteśmy coraz młodsi. Siedzący tryb życia, stres, wysokoprzetworzona żywność… to też nam nie pomaga.
Dlatego też warto zadbać nie tylko o kwestie związane z rozrywką, czy gotowaniem, ale także sięgnąć po elektronikę niezbędną dla naszego zdrowia. Taką jak ten ciśnieniomierz Tech-Med TMA-INTEL 9. Ten nie tylko sprawdzi nasze ciśnienie krwi i puls w sposób o wiele dokładniejszy, niż smartwatche, ale jest także w stanie wykrywać arytmię i migotanie przedsionków.
Tech-Med TMA-INTEL 9
Dodatkowo ciśnieniomierz ten jest w stanie zapamiętać do 120 wcześniejszych wyników. Co więcej, w celu uniknięcia błędów wykonuje na raz nie jeden, a dwa pomiary. Jeśli chodzi o zasilanie, to jest ono bateryjne (baterie są dołączone do zestawu), jednak znajdziemy tam także zasilacz USB, który sprawi, że domowe pomiary nie będą wiązały się z koniecznością zakupu coraz to kolejnych paluszków. A wszystko to za jedyne 149 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.