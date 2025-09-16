Wiadomości

Światłowód obowiązkowy. Nowy projekt Ministerstwa Cyfryzacji

Nowy projekt Ministerstwa Cyfryzacji zakłada, że światłowód będzie obowiązkowy również w budynkach jednorodzinnych. Nowelizacja megaustawy ma też uprościć procedury administracyjne.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:21
W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawy) oraz niektórych innych ustaw autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji.

Projekt zakłada, by obowiązek instalacji infrastruktury światłowodowej objął także budynki jednorodzinne. To efekt dostosowania prawa do unijnego rozporządzenia GIA z 2024 roku, które ma na celu przyspieszenie, uproszczenie i obniżenie kosztów wdrażania stacjonarnych i bezprzewodowych sieci o bardzo dużej przepustowości w całej UE. Rozporządzenie zakłada liczne ułatwienia administracyjne, np. szybkie cyfrowe procedury udzielania zezwoleń.

W myśl projektu Ministerstwa Cyfryzacji od 12 lutego 2026 r. nowe lub gruntownie remontowane domy muszą być wyposażone w infrastrukturę światłowodową, z wyjątkiem budynków zabytkowych. Projekt ma też wprowadzić obowiązek załączania oświadczenia o instalacjach telekomunikacyjnych przy odbiorze budynków.

Projekt nowelizacji megaustawy przewiduje również uproszczenia administracyjne, m.in. skrócenie postępowań do 30 dni i zniesienie części uzgodnień. Zmieniona ma zostać definicja infrastruktury telekomunikacyjnej, a firmy będą miały łatwiejszy dostęp do danych za pośrednictwem punktu informacyjnego UKE. Nowe przepisy obejmą także uregulowanie stawek za umieszczanie infrastruktury w drogach wewnętrznych oraz deregulację – np. zniesienie raportowania sieci miedzianej.

Część zmian projektowanych w nowelizacji megaustawy ma być wprowadzana w ustawie o drogach publicznych, w Prawie o ruchu drogowym oraz Prawie komunikacji elektronicznej. Rząd planuje przyjęcie projektu jeszcze w tym roku.

Obecnie w Polsce obowiązek instalowania światłowodu dotyczy nowych budynków wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej – muszą one być wyposażone w infrastrukturę telekomunikacyjną umożliwiającą szerokopasmowy dostęp do internetu, co obejmuje również instalację światłowodową doprowadzoną do skrzynki mieszkalnej każdego lokalu i odpowiedni punkt styku z siecią publiczną.

Internet szerokopasmowy ministerstwo cyfryzacji światłowod megaustawa rozporządzenie GIA
Zródła zdjęć: ThomBal / Shutterstock
Źródła tekstu: PAP Biznes