Orange podaje zatrważające dane. 1,6 mln użytkowników zagrożonych

W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy CERT Orange Polska zablokował dostęp do ponad 140 tys. fałszywych domen internetowych – ponad trzykrotnie więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Niemal 70% spośród wykrytych i zablokowanych adresów prowadziło do fałszywych inwestycji. Działająca w sieci operatora CyberTarcza ochroniła ponad 1,6 miliona użytkowników, którzy kliknęli w zablokowane wcześniej niebezpieczne linki.

Jak podaje pomarańczowy operator, oszustwa na fałszywe inwestycje utrzymują się w czołówce zagrożeń już od kilku lat, a w ostatnim roku przybrały na sile. Dla porównania, w poprzednie wakacje stanowiły one 45% blokowanych przez CERT Orange Polska fałszywych domen używanych do wyłudzeń danych lub pieniędzy.

Widać mniejszą różnorodność fałszywych kampanii, ale liczba domen używanych do oszustw lawinowo się zwiększa. Oszuści sprawnie wykorzystują najnowsze techniki, sztuczną inteligencję do tworzenia grafik z wizerunkiem znanych osób umieszczonych w sensacyjnym kontekście czy wideo z podłożonym głosem. Wpływają na nasze emocje, liczą na szybką reakcję – tłumaczy Robert Grabowski, szef CERT Orange Polska.

Specjaliści z Orange zauważyli także coraz większą automatyzację działań cyberprzestępców, co ma przeciwdziałać blokadom w sieci, jednak skuteczność operatora w wykrywaniu i blokowaniu zagrożeń także rośnie.

W czasie wakacji kolejną istotną grupą zagrożeń były oszustwa związane z płatnościami, w tym „na kupującego”, które stanowiły niemal 20% zablokowanych domen. W tym przypadku linki kierujące do fałszywych stron z płatnościami tworzone są zwykle pod konkretnych użytkowników.