Puszczali drona nad Belwederem. Policja zatrzymała obywateli Białorusi

Wczoraj, koło godziny 20:00 funkcjonariusze Służb Ochrony Państwa zauważyli drona, który krąży nad Belwederem i innymi budynkami państwowymi. Mowa tu rzecz jasna o maszynie cywilnej, którą można kupić… no cóż, w każdym sklepie z dronami.

Latali dronem nad Belwederem

Po skutecznym i ostatecznym unieszkodliwieniu maszyny rozpoczęły się poszukiwania jej pilotów. Okazało się, że stało za nim dwóch obywateli Białorusi. Warto tu dodać, że dron nie był w żaden sposób zmodyfikowany, ani niebezpieczny. Obecnie próbują się dowiedzieć, co nimi kierowało podczas tej dość ryzykownej i bezmyślnej operacji.