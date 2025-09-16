Wiadomości

Puszczali drona nad Belwederem. Policja zatrzymała obywateli Białorusi

Zabawa dronami nie zawsze i nie wszędzie jest wskazana, a tu trafiono w najgorsze możliwe miejsce i najgorszy możliwy czas.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 06:46
Wczoraj, koło godziny 20:00 funkcjonariusze Służb Ochrony Państwa zauważyli drona, który krąży nad Belwederem i innymi budynkami państwowymi. Mowa tu rzecz jasna o maszynie cywilnej, którą można kupić… no cóż, w każdym sklepie z dronami

Latali dronem nad Belwederem

Po skutecznym i ostatecznym unieszkodliwieniu maszyny rozpoczęły się poszukiwania jej pilotów. Okazało się, że stało za nim dwóch obywateli Białorusi. Warto tu dodać, że dron nie był w żaden sposób zmodyfikowany, ani niebezpieczny. Obecnie próbują się dowiedzieć, co nimi kierowało podczas tej dość ryzykownej i bezmyślnej operacji.

Warto dodać, że jedną z pierwszych osób, które poinformowały o tym incydencie, był Premier Polski Donald Tusk. To oznacza tylko jedno: nawet jeśli był to tylko bezmyślny wybryk dwóch Białorusinów, którzy bez złych intencji chcieli polatać dronem, to cała sprawa już zrobiła się polityczna. Oczywiście motywy mężczyzn poznamy dopiero po zakończeniu śledztwa.

Image
telepolis
donald tusk drony Belweder
Zródła zdjęć: Mike Mareen / Shutterstock
Źródła tekstu: Źródło: Donald Tusk / X