Rząd ogłosił. Od 2026 roku zmiana dla milionów Polaków

W tym roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 4666 zł. Już wiemy, że w przyszłym roku wzrośnie. Rząd ogłosił, jak bardzo. Od 1 stycznia kwota ta wyniesie 4806 zł, czyli będzie wyższa o 140 zł. To oznacza zmiany dla milionów Polaków i to nie tylko tych, którzy zarabiają tzw. minimalną krajową.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiany limitów

Zmiana minimalnego wynagrodzenia oznacza też nowe limity dla osób prowadzących tzw. nierejestrowaną działalność gospodarczą. Są one wyliczane właśnie od minimalnej krajowej i wynoszą dokładnie 75 proc. tej kwoty. Oznacza to, że w 2026 roku miesięczny limit przychodu dla nierejestrowanej działalności gospodarczej wyniesie 3604,50 zł.

Należy jednak pamiętać, że w 2026 roku zmieni się sposób naliczania limitu. Dotychczas był on miesięczny, ale od 1 stycznia będzie kwartalny. Zatem kwotę 3604,50 zł należy przemnożyć przez trzy, co daje 10813,50 zł. Tyle można maksymalnie uzyskać przychodu w ciągu jednego kwartału, aby nie mieć obowiązku założenia działalności gospodarczej.