Rząd ogłosił. Od 2026 roku zmiana dla milionów Polaków

Rząd ogłosił zmiany w minimalnym wynagrodzeniu na 2026 rok. To oznacza zmiany dla milionów Polaków, w tym prowadzących tzw. nierejestrowaną działalność gospodarczą.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:28
W tym roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 4666 zł. Już wiemy, że w przyszłym roku wzrośnie. Rząd ogłosił, jak bardzo. Od 1 stycznia kwota ta wyniesie 4806 zł, czyli będzie wyższa o 140 zł. To oznacza zmiany dla milionów Polaków i to nie tylko tych, którzy zarabiają tzw. minimalną krajową.

Zmiany limitów

Zmiana minimalnego wynagrodzenia oznacza też nowe limity dla osób prowadzących tzw. nierejestrowaną działalność gospodarczą. Są one wyliczane właśnie od minimalnej krajowej i wynoszą dokładnie 75 proc. tej kwoty. Oznacza to, że w 2026 roku miesięczny limit przychodu dla nierejestrowanej działalności gospodarczej wyniesie 3604,50 zł.

Należy jednak pamiętać, że w 2026 roku zmieni się sposób naliczania limitu. Dotychczas był on miesięczny, ale od 1 stycznia będzie kwartalny. Zatem kwotę 3604,50 zł należy przemnożyć przez trzy, co daje 10813,50 zł. Tyle można maksymalnie uzyskać przychodu w ciągu jednego kwartału, aby nie mieć obowiązku założenia działalności gospodarczej.

Nadal wystarczy przekroczyć tę kwotę zaledwie o 1 zł, aby pojawił się obowiązek założenia działalności gospodarczej (w ciągu 7 dni). Jednak w przypadku rozliczenia kwartalnego będzie o to trochę trudniej. Wyższy przychód w jednym miesiącu można odbić trochę niższym w kolejnym.

Zródła zdjęć: Maciej Matlak / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Forsal.pl