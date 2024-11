T-Mobile polepszył zasięg 5G. Rośnie liczba stacji z pasmem C

W T-Mobile trwa nieustanna rozbudowa sieci 5G w paśmie C. Od zeszłej środy operator unowocześnił kolejne stacje bazowe, poprawiając zasięg w trzech miastach i jednej mniejszej miejscowości.

T-Mobile co środę informuje o postępach w rozbudowie swojej sieci 5G w paśmie C – czyli 5G Bardziej – podając liczbę nowych stacji z tym standardem, unowocześnionych w ciągu ostatnich kilku dni. Tydzień temu operator poinformował o 7 nowych stacjach, a jak jest teraz?

Lepszy zasięg w trzech miastach

W ciągu ostatnich dni od zeszłej środy T-Mobile nieznacznie zwiększył tempo prac, uruchamiając 5G w paśmie C na 8 nowych stacjach. Dzięki temu poprawił się zasięg szybkiego 5G w trzech dużych miastach – w Gliwicach, Warszawie i Zabrzu. Lepsze działanie 5G Bardziej powinni też zauważyć mieszkańcy podpoznańskiej miejscowości Suchy Las.

W sumie w T-Mobile działa już 3058 stacji bazowych w całej Polsce, dzięki którym można korzystać z 5G w paśmie C.

T-Mobile uruchomił 5G w paśmie C 19 stycznia 2024 r., zajmując blok o szerokości 100 MHz w paśmie 3,7-3,8 GHz. Od tego czasu operator cały czas pracuje nad polepszeniem sygnału 5G, dystansując pod tym względem swoich konkurentów. Usługa 5G Bardziej gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Z oferty mogą korzystać klienci wszystkich ofert T-Mobile.

