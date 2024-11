T-Mobile rozdaje smartfony za darmo. Święta przyszły w tym roku szybciej

Sieć T-Mobile ruszyła ze świąteczną akcją promocyjną, w ramach której do zakupu telefonu drugi uzyskać można zupełnie za darmo.

Oferta prezentowa 1+1 gratis, bez konieczności podpisania umowy

Nowa promocja T-Mobile skierowana jest do wszystkich, również do osób, które nie są abonentami T-Mobile. Nie wymaga też podpisywania żadnych umów — działa analogicznie do zakupu telefonu w elektromarkecie, ale dodatkowo klienci dostają prezent.

Promocją objęte są 4 modele urządzeń, a w formie gratisu do nich są tańsze telefony lub nawet dokładnie taki sam, jaki wybiera kupujący.

Kupując Samsung Galaxy A55 5G (8/128GB) za 1809 zł , dostajesz Samsung Galaxy A16 5G (4/128GB) o wartości 999 zł w prezencie.

, dostajesz Samsung Galaxy A16 5G (4/128GB) o wartości 999 zł w prezencie. Kupując Samsung Galaxy S24 FE 5G (8/128GB) za 3199 zł , otrzymasz Samsung Galaxy A25 5G (6/128GB) o wartości 1199 zł w prezencie.

, otrzymasz Samsung Galaxy A25 5G (6/128GB) o wartości 1199 zł w prezencie. Kupując Xiaomi Redmi Note 13 5G (8/256GB) za 1599 zł, dostaniesz drugi taki sam smartfon w prezencie.

dostaniesz drugi taki sam smartfon w prezencie. Kupując Motorola Moto G85 5G (12/256GB) za 1499 zł, otrzymasz Motorola Moto G35 5G (8/128GB) o wartości 899 zł w prezencie.

Dodatkowo w każdy czwartek, począwszy od 14 listopada klienci sieci mogą szukać specjalnych zdrapek w aplikacji Mój T-Mobile. Znajdować się będą one w programie Magenta Moments. Pod jedną ze zdrapek czekać będzie prezent doceniający klientów — im dłużej są w sieci, tym lepszy prezent niespodziankę dostaną.

