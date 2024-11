T-Mobile da klientom nawet 500 zł. Tylko musisz je sobie wydrapać

To nie koniec przedświątecznych okazji w T-Mobile. Dla uczestników programu Magenta Moments operator przygotował prezenty, a niedługo w aplikacji Mój T-Mobile będzie można wydrapać nawet 500 zł.

T-Mobile nie tylko ogłosił dziś ofertę prezentową 1+1, ale rozwiązał też worek z prezentami w Magenta Moments.

Pierwszy prezent w T-Mobile czeka na klientów już od dziś. Wszyscy uczestnicy programu Magenta Moments mogą osobiście odebrać świąteczną niespodziankę podczas zawierania umowy lub aneksu albo zakupu akcesoriów – zarówno w punkcie obsługi, jak i poprzez Call Centre. Wystarczy wejść do aplikacji „Mój T-Mobile” i w zakładce Moments, kliknąć w specjalną ofertę „Odbierz swoją niespodziankę”, pobrać ją i pokazać pracownikowi dowolnego sklepu T-Mobile.

Wydrap sobie voucher za staż

Kolejne niespodzianki dla uczestników programu Magenta Moments pojawia się w przyszłym tygodniu. Na klientów czekać będzie 6 Świątecznych Zdrapek z niespodziankami.

Akcja startuje 14 listopada i potrwa do 26 grudnia. Aby z niej skorzystać, wystarczy wejść do aplikacji „Mój T-Mobile”, a następnie w zakładce Moments kliknąć baner „Zdrapki” i odkryć, jaka niespodzianka jest do odebrania w danym tygodniu. Co czwartek dostępna będzie nowa zdrapka ze świąteczną niespodzianką.

Jak zdradził operator, pod jedną ze zdrapek w aplikacji „Mój T-Mobile” klienci znajdą voucher o wartości 100, 300, a nawet 500 zł do wykorzystania na zakupy w ofercie T-Mobile. Kwota zależy od stażu w sieci. Im dłużej klient jest w T-Mobile, tym wartość kuponu będzie wyższa.

I tak użytkownicy, którzy korzystają z magentowych usług przez okres do 5 lat, otrzymają voucher o wartości 100 zł. Ci, którzy są w T-Mobile od 5 do 15 lat, mogą skorzystać z vouchera o wartości 300 zł. Dla tych, którzy są w magentowej sieci już ponad 15 lat, operator przygotował aż 500 zł.

Każdy klient mający usługi głosowe może otrzymać jeden voucher, bez względu na liczbę posiadanych numerów – liczy się ten z najdłuższym stażem.

Voucher można jednorazowo wykorzystać do 29 grudnia w sklepach T-Mobile, na stronie internetowej oraz za pośrednictwem infolinii. Dzięki niemu można uzyskać rabat na dowolne urządzenie w T-Mobile – bez kontraktu lub z kontraktem na usługi głosowe oraz urządzenia.

Koc, skarpetki i czekoladki

T-Mobile przygotował też konkurs, w którym trzeba tylko napisać kilka słów na temat:

Opisz najbardziej zaskakujący prezent świąteczny otrzymany w przeszłości.

Zabawa jest dostępna w aplikacji „Mój T-Mobile” w zakładce Moments od 15 do 30 listopada. 100 najciekawszych historii operator nagrodzi świątecznymi pudełkami, w których znajdą się magentowy koc, dwa zestawy skarpetek oraz czekoladki.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: T-Mobile