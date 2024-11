Świąteczna oferta Play z dużymi rabatami na telefony

Play na święta kusi rabatami na telefony dla osób przenoszących swój numer do ofert abonamentowych. Na liście tanie Motorole, Realme i Xiaomi.

Dla klientów przenoszących swój numer do ofert abonamentowych Play M, L lub Homebox fioletowa sieć przygotowała rabaty na zakup urządzenia się gające 70% jego wartości, z opcją rozłożenia płatności za telefon na raty zero procent.

Wiodące produkty należą do dolnej półki cenowej smartfonów:

Motorola moto g35 5G za 239 zł (zamiast 799 zł);

(zamiast 799 zł); Xiaomi Redmi 13C 5G za 239 zł (zamiast 799 zł);

(zamiast 799 zł); realme 12x 5G za 239 zł (zamiast 799 zł).

Oferta obowiązuje też w planach dla firm (Play L i XL dla Firm). Oferta nie jest natomiast skierowana do osób wybierających nową umowę bez przenoszenia numeru ani dla obecnych klientów sieci w ramach przedłużenia umowy.

Play kusi pakietami łączonymi

Oprócz rabatów na telefony uzyskać można dostęp do Internetu bez limitu danych i prędkości – na 12 miesięcy w pakiecie L i na 24 miesiące, czyli na cały okres zobowiązania, w pakiecie Homebox. W ofercie klienci zaś mają (siłą lub nie) aktywowaną dodatkową kartę SIM z 300 GB transferu (urządzenie trzeba dokupić niezależnie).

Osoby łączące ofertę komórkową z już posiadanym łączem światłowodowym lub telewizją Play mogą uzyskać do 30 zł rabatu na dobierany abonament komórkowy. Standardowo przy przeniesieniu numeru do sieci Play przez maksymalnie 6 mies. opłata abonamentowa wynosi 0 zł, aż do momentu fizycznego przejścia numeru do fioletowej sieci.

