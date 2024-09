T-Mobile jest coraz bardziej 5G. Są nowe stacje i miasta

Jak co środę T-Mobile chwali się zasięgiem 5G w paśmie C. Przez ostatnie dni magnetytowy operator włączył usługę 5G Bardziej na nowych stacjach bazowych, dostarczył też sieć do kolejnych miast.

T-Mobile poinformował dziś o tygodniowych osiągnięciach w rozbudowie sieci 5G w paśmie C, dostarczanej klientom pod nazwą 5G Bardziej. Od zeszłej środy T-Mobile postawił 17 nowych stacji bazowych, przyspieszając internet mobilny w Poznaniu, Bytomiu i Gliwicach.

Z 5G Bardziej mogą się też cieszyć mieszkańcy dwóch nowych miast – są to Czeladź i Wybranowa. Dzięki nowym uruchomieniom T-Mobile ma już 2884 stacje bazowe w całej Polsce. Według operatora zapewnia to zasięg dla 1/3 populacji Polski.

Jak wynika z cotygodniowych raportów T-Mobile, w sierpniu 2024 r. do 5G Bardziej dołączyło 77 nowych stacji. Choć wcześniej operator mógł się pochwalić nieco szybszym tempem rozbudowy sieci 5G w paśmie C, to i tak, zachowując obecną dynamikę, powinien najpóźniej w drugiej połowie października osiągnąć liczbę 3 tysięcy stacji z 5G Bardziej.

T-Mobile zapewnia dostęp do 5G w paśmie C w zakresach 3,7-3,8 GHz. Usługa 5G Bardziej gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Z oferty mogą korzystać klienci wszystkich ofert T-Mobile.

Zobacz: Aż 95% pokrycia zasięgiem 5G? Operatorzy chwalą się wynikami

Zobacz: Otvarta ma całkiem nową ofertę taryf 5G. Najtańsza już za 12,99 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl), T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile