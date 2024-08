Aż 95% pokrycia zasięgiem 5G? Operatorzy chwalą się wynikami

Niemieccy operatorzy komórkowi podają dane o zasięgu sieci 5G, z których wynika, że aż 95% gospodarstw domowych może się cieszyć zaletami szybkiego internetu mobilnego. W terenie jest jednak znacznie gorzej.

Serwis Deutsche Welle podaje najnowsze informacje o zasięgu 5G w sieciach niemieckich operatorów, zebrane między innymi na podstawie danych Federalnej Agencji ds. Sieci z kwietnia 2024 roku.

Oficjalne statystyki wyglądają imponująco: Deutsche Telekom dociera obecnie do 97 procent gospodarstw domowych, O2 do 96 procent, a Vodafone do 92 procent. Na tej podstawie konsumencki portal Verivox oszacował, że 95 procent wszystkich gospodarstw domowych w Niemczech jest w zasięgu 5G trzech największych operatorów.

Niestety, to co wygląda dobrze w statystykach, nie ma większego przełożenia na faktyczne możliwości korzystania z 5G. W terenie dostępność nowego standardu jest znacznie niższa.

Podany przez operatorów sieci zasięg 5G w niemieckich gospodarstwach domowych sugeruje znacznie lepszy poziom niż stan faktyczny. W końcu użytkownicy telefonów komórkowych przemieszczają się i nie pozostają w jednym miejscu – na tym właśnie polega komunikacja mobilna

– ocenił Jörg Schamberg, ekspert ds. telekomunikacji z Verivox.

Jak to więc wygląda w praktyce? Dostępność nowego standardu zależy od części kraju. W niektórych regionach Bawarii, Nadrenii-Palatynatu i Badenii-Wirtembergii zasięg 5G w wielu gminach wynosi nawet poniżej 20 procent. Ten sam problem dotyczy zresztą także zasięgu sieci 4G, która wciąż nie dotarła do wielu miejsc na terenie Niemiec.

Ekspert z Verivox wskazuje na kilka przyczyn niezbyt szybkiej rozbudowy 5G w Niemczech. To przede wszystkim zbyt wolny proces zatwierdzania pozwoleń, a także trudne warunki budowlane – w południowej, górzystej części Niemiec utrudnieniem jest ukształtowanie terenu. Istnieje też czynnik ekonomiczny: rozwój 5G na słabo zaludnionych obszarach wiejskich jest dla operatorów sieci mniej opłacalny, a jednocześnie bardziej skomplikowany pod względem technicznym.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Deutsche Welle