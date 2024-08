T-Mobile zwiększa zasięg. Kolejne nadajniki już stoją

T-Mobile kontynuuje rozwijanie swojego 5G Bardziej, uruchamiając 5G na częstotliwościach z pasma C na kolejnych stacjach bazowych. W ostatnich dniach doszło ich niemal 20.

T-Mobile Polska kontynuuje swoją misję dostarczania najnowocześniejszych technologii, wprowadzając na rynek "prawdziwe 5G" pod marką 5G Bardziej. Dzięki wykorzystaniu częstotliwości z pasma C, czyli w przypadku Magentowych, z zakresu od 3,7 do 3,8 GHz, operator zapewnia użytkownikom wyższą szybkość transmisji danych oraz znacznie większą pojemność sieci.

Rozwój sieci 5G Bardziej

W 2023 roku T-Mobile Polska zdobył rezerwację na 100 MHz z pasma C, co pozwoliło na uruchomienie usług 5G Bardziej na szeroką skalę. Na początku 2024 roku operator posiadał 1448 stacji bazowych, z pomocą których można było korzystać z 5G na nowych częstotliwościach, a obecnie ich liczba coraz bardziej zbliża się do 3000. W ostatnich dniach uruchomiono 19 nowych stacji z 5G Bardziej, a ich łączna liczba dobiła do 2847.

Sygnał super szybkiego 5G pojawił się w Rydultowach, Kaprowicach i Karpaczu. Magentowy operator poprawił też zasięg w Kielcach, Lublinie, Płocku i Toruniu.

Zalety 5G Bardziej

Sieć 5G Bardziej oferuje szybkości przekraczające 1 Gb/s, co znacząco poprawia jakość korzystania z mobilnego Internetu. Dzięki technologii Massive MIMO i Beamforming, sygnał jest precyzyjnie kierowany na terminale, co zwiększa wydajność przesyłania danych. Użytkownicy mogą cieszyć się płynnym strumieniowaniem wideo w jakości 4K, szybszym pobieraniem plików oraz efektywniejszą komunikacją online.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile