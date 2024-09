Otvarta ma całkiem nową ofertę taryf 5G. Najtańsza już za 12,99 zł

Sieć Otvarta wprowadza odświeżoną ofertę, proponując nowe taryfy 5G, w tym najbardziej polecaną przez operatora „Idealną 5G” za 24,99 zł miesięcznie.

Otvarta, operator MVNO działający na infrastrukturze Plusa, zaprezentowała nową ofertę. Od teraz w portfolio sieci Otvarta dostępne są cztery taryfy 5G: „Znakomita 5G”, „Doskonała 5G”, „Idealna 5G” oraz „Mega 5G”.

Do niedawna Otvarta oferowała 7 taryf z dostępem do 5G. Najtańsza opcja oznaczała wydatek 9,99 zł miesięcznie, inne plany po rabatach kosztowały miesięcznie 14,99 zł, 18,99 zł, 23,99 zł, 24,99 zł, 28,99 zł oraz 34,99 zł. Nową ofertę tworzy tylko cztery plany,

Otvarta: cztery taryfy z 5G

Wśród trzech nowych taryf najtańsza to „Znakomita 5G” za 12,99 zł – propozycja dla najbardziej oszczędnych, którzy nie potrzebują dużo danych. W niej klient otrzymuje nielimitowane rozmowy, wiadomości SMS i MMS za 19 groszy oracz symboliczną paczkę 5 GB internetu. To opcja dla tych, którzy głównie rozmawiają przez telefon, a mniej korzystają z internetu.

Druga taryfa to „Doskonała 5G”. W tym planie użytkownicy otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 20 GB internetu w 5G za 17,99 zł miesięcznie. To propozycja dla użytkowników, którzy korzystają z internetu głównie na telefonie.

Operator szczególnie zachwala nową taryfę „Idealna 5G”, który może się okazać dobrym wyborem dla użytkowników poszukujących optymalnej oferty z 5G. Decydując się na abonament za 24,99 zł miesięcznie, klienci otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz 50 GB internetu w technologii 5G.

Dla najbardziej wymagających, którzy potrzebują dużych paczek danych, Otvarta ma taryfę „Mega 5G”. Za 34,99 zł miesięcznie klienci mogą cieszyć się nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami oraz aż 100 GB internetu w technologii 5G. To najlepszy wybór dla tych, którzy intensywnie korzystają z internetu, streamują multimedia lub pracują zdalnie. Wcześniej ta sama taryfa nosiła nazwę „O! OgromGiga! 5G” i jest jedyną, która została przeniesiona z poprzedniej oferty.

Podane ceny uwzględniają promocyjny upust podstawowy na opłatę abonamentową, a także rabat 6 zł za zgodę na e-fakturę i 5 zł za zgody do umowy. Bez tych upustów wyjściowe ceny poszczególnych taryf wynoszą odpowiednio: 34,99 zł, 69,99 zł, 99,99 zł i 129,99 zł.

Wszystkie taryfy Otvarta działają na nadajnikach sieci Plus, co zapewnia szeroki zasięg oraz stabilny dostęp do internetu w całej Polsce.

Umowy na nowe taryfy można zawrzeć przez stronę internetową www.otvarta.pl lub odwiedzając jeden z ponad 100 punktów partnerskich na terenie kraju.

Szczegóły w cenniku Taryf 5G i regulaminie Oferty Promocyjnej Taryf 5G.

Źródło zdjęć: Otvarta

Źródło tekstu: Otvarta, opracowanie własne