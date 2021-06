Smartfony 5G: dominują Apple i Oppo, Samsung z tyłu

Sieć 5G już dawno przestała być przyszłością, a stała się teraźniejszością. Jacy producenci mogą się pochwalić największą liczbą sprzedanych urządzeń tego typu? Okazuje się, że nie jest to Samsung, tylko Apple i Oppo.

W sektorze infrastruktury 5G zdecydowanie największym graczem jest Huawei. Zupełnie inaczej jednak wygląda sytuacja na rynku producentów smartfonów. Największym producentem telefonów 5G jest amerykański Apple. Wszystko to pomimo faktu, że dołączył on do segmentu 5G stosunkowo późno. Apple w pierwszym kwartale 2021 sprzedał 40,4 miliona smartfonów 5G. Przełożyło się to na 29,8% udziału w rynku. To jednak spadek z 52,2 mln i 40,7% w czwartym kwartale 2020. Na drugim miejscu jest chiński Oppo, który sprzedał 21,5 mln urządzeń i zanotował 15,8% udziału w rynku. To wzrost z 13,9 mln i 10,9%.

Trzeci jest jego bratni Vivo z 19,4 mln i 14,3%. Vivo zanotował wzrost z 12 mln i 9,4%. Samsung, który normalnie jest liderem w świecie smartfonów jest dopiero czwarty. Koreańczycy sprzedali 17 milionów smartfonów 5G i mają 12,5% udziału w rynkowym torcie. To wzrost z zaledwie 9,5 mln i 7,4% w zeszłym kwartale. Piąty jest Xiaomi z 16,6 mln takich telefonów i 12,2% udziału w rynku. To wzrost z 11,8 mln i 9,2%. Widać też podobny trend jak na całym rynku - mniejsi producenci stają się coraz mniejsi. Pozostała część firm odpowiada bowiem za 15,3% rynkowego tortu (20,8 mln). To spadek z 22,4% (28,7 mln).

