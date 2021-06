Counterpoint: Tablet? Najpewniej iPad

Apple od zawsze był królem na rynku tabletów. Nie jest zatem zaskoczeniem, że to jego modele są tymi, które najlepiej się sprzedają. Najlepiej radzi sobie podstawowy iPad.

Rynek tabletów powoli usychał jeszcze na początku 2020. Prawdziwym zbawieniem była dla niego pandemia. Wtedy zaczął on rosnąć jak na drożdżach. Nie zmienili się jednak najwięksi producenci. Dalej są to Apple, Samsung, Lenovo, Amazon i Huawei. Apple zwiększył swój udział w rynku z 30% w Q1 2020 do 37% w Q1 2021, a sama sprzedaż wzrosła o 33%. Szczególnie dobrze Apple rozwija się w Japonii. Na drugim miejscu jest standardowo Samsung (wzrost z 16% do 20%), na trzecią pozycję awansował Lenovo (wzrost z 5% do 9%). Czwarty jest Amazon (wzrost z 8% do 9%). Huawei spadł co prawda z 11% do 5%, jednak widać, że producent radzi sobie lepiej niż w świecie smartfonów. W liczbach bezwzględnych Huawei nawet czasami nadal notuje wzrosty na rynku tabletów, po prostu rynek rośnie jeszcze szybciej. Pozostali producenci spadli z 30% łącznie do 20%.

Najpopularniejszym modelem Apple'a jest standardowy iPad. Odpowiada on za aż 56% sprzedaży Apple'a. Apple iPad Air 4 odpowiada za 19% sprzedaży, natomiast model Pro za 18%. Duży potencjał według analityk Liz Lee mają urządzenia Apple'a z M1. Niestety, tutaj na przeszkodzie stoi kryzys na rynku układów. Sprzedaż i tak jednak ma urosnąć w czwartym kwartale.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: counterpoint, 9to5mac, wł